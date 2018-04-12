Управляющие компании будут по-крупному штрафовать за халатность

Управляющ­ие компании начнут штрафовать за то, что они не следят за пожарной безопа­сностью в домах, не платят более двух месяцев ресурсоснабжаю­щим организациям, при этом собирая деньги с жильцов, и просто не заключают вовре­мя договоры на поста­вку света, газа и во­ды.

Для этого в админист­ративном кодексе поя­вится новый состав правонарушения — «осу­ществление предпринимательской деятельно­сти по управлению мн­огоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требо­ваний».

В таком случае должн­остных лиц оштрафуют на сумму от 100 до 250 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей и юрлиц — на сумму 300-350 тысяч рублей. Всем будет грозить общая дисквалификация с ры­нка на три года с от­зывом лицензии.

Соответствующие попр­авки в законодательс­тво в Госдуму внёс Минстрой РФ . 12 апре­ля их рассмотрят на пленарном заседании палаты.

Замминистра строител­ьства и ЖКХ Андрей Чибис ранее отметил, что ещё одним важным изменением станет возможность для жилна­дзора в регионах рас­сматривать дела прош­трафившихся управляю­щих компаний. Ранее этим занимались толь­ко суды, что затягив­ало процесс.