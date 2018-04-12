Управляющие компании будут по-крупному штрафовать за халатность 

Управляющие компании начнут штрафовать за то, что они не следят за пожарной безопасностью в домах, не платят более двух месяцев ресурсоснабжающим организациям, при этом собирая деньги с жильцов, и просто не заключают вовремя договоры на поставку света, газа и воды.
Для этого в административном кодексе появится новый состав правонарушения — «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».
В таком случае должностных лиц оштрафуют на сумму от 100 до 250 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей и юрлиц — на сумму 300-350 тысяч рублей. Всем будет грозить общая дисквалификация с рынка на три года с отзывом лицензии.
Соответствующие поправки в законодательство в Госдуму внёс Минстрой РФ. 12 апреля их рассмотрят на пленарном заседании палаты.
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис ранее отметил, что ещё одним важным изменением станет возможность для жилнадзора в регионах рассматривать дела проштрафившихся управляющих компаний. Ранее этим занимались только суды, что затягивало процесс.
О том, что документ необходимо срочно принимать, «Парламентской газете» сказал ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. Он напомнил, что эта инициатива дополняет подписанный президентом 31 декабря 2017 года 485 Федеральный закон о злостных нарушителях правил работы управляющих компаний.