Ещё
В России урегулированы вопросы оценки эффективности финансирования инновационной деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России урегулированы вопросы оценки эффективности финансирования инновационной деятельности 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Вопрос оценки эффективности, определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на господдержку инновационной деятельности, урегулированы. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 12 апреля.
Документом к критериям эффективности использования средств отнесены в том числе соответствие достигнутых результатов контрольным показателям, обоснованность планов института инновационного развития в отношении дальнейшей деятельности с целью полной реализации установленных целей и задач.
Кроме того, использование средств господдержки признается эффективным, если установлено, что соответствие инновационной деятельности критериям эффективности достигается наиболее экономичными или результативными способами.
Соответствующие изменения внесены в Правила оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями.
Парламентская газета: последние новости
Зюганов рассказал, как России преодолеть кризис Россия будет вынуждена ответить в случае удара США по Сирии, заявил Слуцкий Володин призвал создавать больше фильмов о войне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии206
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»83
Взлетевшая нефть воскресила рубль32
Юлия Скрипаль отказалась от помощи России71
Киев потребовал от Москвы уступок по газу143
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение