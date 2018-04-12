«Золотые парашюты» экс-губернаторов — тяжкое бремя для бюджета

Народ против «народного губернатора»

Звание «народный губернатор», присвоенное Аману Тулееву , благодаря специально принятому кемеровскими депутатами в 2011 году закону, сегодня уже не по нраву народу Кузбасса. Там планируют собрать подписи, чтобы лишить его этого титула.

«Есть такая инициатива. Вряд ли большинство кемеровчан считает его народным. Особенно жители Прокопьевска , Белово и других в буквальном смысле нищих населенных пунктов, которые испещрили угольными разрезами, из-за чего по домам после взрывов во время угледобычи идут трещины, а в воздухе даже жилых кварталов витает угольная пыль. Когда эти дома разрушались, за них выплачивали компенсации, но мизерные. Люди боялись потерять хоть какую-то работу и выплаты и поэтому молчали. Сейчас страх у кемеровчан уходит. Но на его место приходит желание справедливости и достойной жизни», — рассказал «Собеседнику» кемеровский активист Николай Федоров

Кстати, благодаря званию «народный губернатор» ушедший с поста главы региона Тулеев получил орден из драгоценных камней, ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей с возможностью увеличения суммы, служебный кабинет с помощником в здании правительства для занятия общественной работой и пожизненное владение губернаторской резиденцией в селе Мазурово с ее содержанием за счет бюджета.

Кроме того, за свою долгую губернаторскую карьеру Тулеев, помимо «почетного гражданина» Кемеровской области , неоднократно получал аналогичные звания в 11 городах и семи районах Кузбасса. При этом к титулу прилагаются и выплаты — 170 тысяч рублей. Дороже всех обошелся областной «почетный гражданин». За него из бюджета региона Тулееву положено 25 тысяч рублей ежемесячно. В администрации Кемеровской области утверждают, что большую часть доходов от своих титулов «почетный гражданин» Аман Тулеев передает малоимущим, однако никаких примеров не приводят.

Губернаторские аппетиты

Звание «народный губернатор» является чисто кемеровским ноу-хау, но и экс-главы других российских регионов, не имеющие такового, на пенсии не бедствуют. Так, в конце 2016 года на сайте госзакупок появилась заявка на транспортное обслуживание бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба — 1,4 млн рублей в год. Оплата предусматривалась из бюджета региона.

Вышедший в отставку после более чем 20 лет правления губернатор Омской области Леонид Полежаев получил выходное пособие в размере пятилетнего заработка (как сообщалось, более 20 млн рублей), а также пенсию в размере 85% от прежней зарплаты — 380 тысяч рублей.

Кабардино-Балкарии экс-главе республики после ухода со своего поста предоставляется еще и аппарат помощников. Для их размещения выделяется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и средствами связи.

Важно еще и то, что размеры всевозможных льгот и привилегий губернаторы определяют сами, находясь еще при власти и принимая нужные им местные законы. Зачастую во всевозможные блага включаются транспорт (авто вип-уровня с водителем), оплата связи, возможность пользоваться резиденцией или служебной квартирой, медицинское обслуживание, а также охрана (как правило, полиция), санаторно-курортное лечение, право пользоваться вип-залами аэропортов и гостиниц. Ряд глав регионов предусмотрели себе даже пожизненное освобождение от оплаты коммунальных услуг.

Советско-американская скромность

Если вспомнить наше советское прошлое, то окажется, что вышедшим на пенсию партийным бонзам нынешние привилегии даже не снились. В частности, первый секретарь обкома КПСС после отставки мог рассчитывать только на персональную пенсию — союзного (250 рублей в месяц) или республиканского значения (160 рублей). Также он мог продолжать пользоваться служебной дачей, но должен был оплачивать аренду этого госимущества.

Американские же экс-губернаторы и теперь не сильно отличаются от своих идейных противников из прошлого. Глава штата, уходя в отставку, получает от государства только пенсию, которая существенно ниже, чем зарплата действующего губернатора. Нет у экс-главы ни спецсвязи, ни охранников, оплачиваемых за государственный счет. Если же губернатор штата и хочет увеличить размеры пост-губернаторских льгот, то может это сделать, но только для своего преемника.

Борьба с привилегиями

Давно отгремели перестроечные бои с привилегиями номенклатуры, но попытки борьбы с губернаторскими аппетитами случаются и поныне. Правда, в основном они успеха не имеют. Так, юрист Сергей Елисеев обратился в суд, чтобы опротестовать размер пенсии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — около 250–300 тысяч рублей. Суд его иск не принял.

В дотационной Туве тамошним депутатам показались слишком разорительными несколько миллионов содержания бывшего главы республики. Народные избранники попытались отменить выплаты после его отставки, но не преуспели. Теперь экономят, видимо, на чем-то другом.

Бывший глава Карелии Сергей Катанандов сам пошел в суд, требуя полагающееся по региональному закону выходное пособие в 1,2 млн рублей. Хоть в бюджете не было средств, суд стал на сторону отставника.