Медведев в Петербурге проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг в Санкт-Петербурге проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Как сообщает пресс-служба кабмина, «участники заседания обсудят реализацию проектов импортозамещения в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники».

Накануне в Госдуме Медведев рассказал о планах провести 12 апреля совещание по вопросам импортозамещения. Выступая перед депутатами с отчетом об итогам работы правительства за 2012-2017 годы, в числе в долгосрочных задач кабмина он назвал разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную российскую продукцию. При этом он подчеркнул, что речь не идет о тотальном вытеснении всего импорта, а только о тех позициях и секторах, где эта зависимость приобрела критический характер.

В общей сложности в России, по его словам, реализуются 24 отраслевых и 78 региональных планов импортозамещения, и по большинству отраслей целевые показатели таких планов достигнуты. Глава правительства добавил, что наибольший эффект был зафиксирован в фармацевтике, транспортном и нефтегазовом машиностроении, в этих отраслях доля отечественной продукции выросла более чем на 10%, в некоторых случаях — на 20% и больше. Выше плановых значений идут также медицинская промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, автомобилестроение, радиоэлектроника.

Правительственная комиссия по импортозамещению создана в 2015 году и является координационным органом по обеспечению согласованных действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти для реализации государственной политики в сфере импортозамещения, снижения зависимости промышленности от импорта.

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