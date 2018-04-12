В Центральном округе полицейские рассказали школьникам о вреде наркотических средств и их последствиях

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков лейтенант полиции Царьков В. В. совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних пришли в гости к учащимся Московского технологического колледжа питания.

В ходе встречи старшеклассникам рассказали о факторах, влияющих на развитие наркотической зависимости, масштабах распространенности явления, опасности употребления наркотических средств и психоактивных веществ.

Подростков предупредили об уголовной и административной ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.

В завершение встречи участникам показали видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни.