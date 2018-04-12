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В Центральном округе полицейские рассказали школьникам о вреде наркотических средств и их последствиях
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В Центральном округе полицейские рассказали школьникам о вреде наркотических средств и их последствиях 

Управа Пресненского района города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков лейтенант полиции Царьков В. В. совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних пришли в гости к учащимся Московского технологического колледжа питания.
В ходе встречи старшеклассникам рассказали о факторах, влияющих на развитие наркотической зависимости, масштабах распространенности явления, опасности употребления наркотических средств и психоактивных веществ.
Подростков предупредили об уголовной и административной ответственности за противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.
В завершение встречи участникам показали видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни.
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