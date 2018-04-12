Ещё
Параметры финансирования 7 госпрограмм приведены в соответствие с бюджетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Параметры финансирования 7 госпрограмм приведены в соответствие с бюджетом 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство привело параметры финансирования семи государственных программ приведены в соответствие с бюджетом на 2018 год и 2019-2020 годы. Соответствующие постановления кабмина вступили в силу 12 апреля.
Так, в соответствие с бюджетом приведены программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, «Социально-экономические развитие Калининградской области», «Создание занятости населения», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Социальная поддержка граждан», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Юстиция».
Некоторые из них также дополнены новыми разделами и подпрограммами.
Парламентская газета: последние новости
Зюганов рассказал, как России преодолеть кризис Россия будет вынуждена ответить в случае удара США по Сирии, заявил Слуцкий Володин призвал создавать больше фильмов о войне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй направила флот к Сирии206
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»83
Взлетевшая нефть воскресила рубль32
Юлия Скрипаль отказалась от помощи России71
Киев потребовал от Москвы уступок по газу143
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение