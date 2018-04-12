Параметры финансирования 7 госпрограмм приведены в соответствие с бюджетом

Правительство привело параметры финансирования семи государственных программ приведены в соответствие с бюджетом на 2018 год и 2019-2020 годы. Соответствующие постановления кабмина вступили в силу 12 апреля.

Так, в соответствие с бюджетом приведены программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, «Социально-экономические развитие Калининградской области», «Создание занятости населения», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», «Социальная поддержка граждан», «Энергоэффективность и развитие энергетики» и «Юстиция».

Некоторые из них также дополнены новыми разделами и подпрограммами.