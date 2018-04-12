В Совфеде требуют повышения зарплат детским тренерам

В результате реформы образования детско-юношеские спортшколы переводятся из-под крыла Минобра в ведение Минспорта , и, как следствие, тренеры-наставники теряют статус и льготы педагогических работников. Сенатор Андрей Кутепов направил запросы в профильные министерства с просьбой разъяснить, как они планируют возмещать финансовые потери детских тренеров.

В соответствии с Федеральным законом №412 образовательные организации спортивной направленности (СДЮСШОР и ДЮСШ) теперь вправе работать только по программам спортивной подготовки. До 2020 поэтапно все обозначенные школы должны внести соответствующие изменения в свои уставы.

По мнению главы Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности изменения Андрея Кутепова, слабым местом реформы оказались вопросы оплаты труда в спортивных школах и сохранение мер социальной поддержки тренеров. В настоящий момент они теряют льготы педагогических работников.

«Мы опасаемся, что изменения статуса вызовет отток тренеров, в первую очередь, из государственных спортивных школ, — пояснил сенатор « Парламентской газете ». — Это снизит качество работы в спортивных школах, что недопустимо».

Сейчас мы боремся за качественный спортивный резерв и подготовку российских чемпионов. Тренеры-педагоги, которые многие годы являются для детей наставниками-воспитателями, играют в этом процессе ключевую роль. И по своим заслугам они заслуживают достойные условия труда. По его словам, после масштабных международных спортивных мероприятий, проводимых в нашей стране, остаются прекрасные объекты, которые необходимо использовать с пользой для россиян. Властям требуется не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и всячески стимулировать воспитание спортом.

«Сейчас мы боремся за качественный спортивный резерв и подготовку российских чемпионов. Тренеры-педагоги, которые многие годы являются для детей наставниками-воспитателями, играют в этом процессе ключевую роль. И по своим заслугам они заслуживают достойные условия труда», — подчеркнул он.

Андрей Кутепов как председатель Временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к чемпионату в плановых поездках по городам-участникам регулярно посещает спортивные школы и общается на местах с тренерами. По его данным, заработная плата в разных регионах сегодня варьируется от 8000 до 15000 рублей.

«Молодых тренеров на таких условиях спортивные школы привлечь не могут, — констатирует сенатор. — Что будет, когда им отменят ещё и льготы?».

В некоторых регионах проблему решают на местном уровне. Например, в Москве процесс перехода тренеров из школьных в спортивные уже прошел с сохранением льгот за счёт бюджета города. В остальных субъектах это проблема пока существует. Поэтому помощь спортивным наставникам нужна на федеральном уровне, полагает Андрей Кутепов.

Сенатор обратился к Совету Федерации с просьбой разрешить этот вопрос. Валентина Матвиенко поручила Комитету Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности провести мониторинг применения субъектами Российской Федерации единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях зарплат работников учреждений физической культуры и спорта и проинформировать о результатах палату регионов в период осенней сессии. После этого будут выработаны пути решения проблемы.

Льготы, которые потеряли тренеры Педагоги Тренеры Стаж 25 лет — педагогический, после которого можно выходить на пенсию Такого нет Доплаты за классность

высшая категория 30% к окладу;

1-я — 20%;

2-я — 5%.

Такого нет Отпуск 42 дня 28 дней

Длительный отпуск до одного года Такого нет Рабочая неделя 36 часов 40 часов Норма учебной нагрузки 18 часов 24 часа