За кражу энергорерурсов можно угодить в тюрьму

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы могут быть внесены поправки, не только серьёзно повышающие штрафы за незаконное подключение к газовой или к нефтяной трубе, но и предусматривающие для правонарушителей тюремные сроки. Чем вызван столь жёсткий подход к любителям дармовых энергоресурсов? На этот вопрос в пресс-центре « Парламентской газеты » ответили эксперты.

Люди гибнут у трубы

Острота проблемы незаконных подключений особенно ярко проявилась два года назад в Тульской области , когда в небольшом посёлке было выявлено несколько десятков врезок в магистральную газовую трубу. Местные жители, к домам которых шли «левые» подключения, вышли защищать эти врезки чуть ли не с оружием в руках. Впрочем, статистика говорит о федеральных масштабах самовольного подключения к энергоресурсам. Только за 2016 год зафиксировано более четырёх тысяч таких случаев. И опасность этого явления не ограничивается лишь банальным воровством. Для многих доморощенных «умельцев» попытка подключиться к трубе закончилось увечьем, а то и гибелью.

«Погибшие от подобных происшествий исчисляются тысячами человек (только в 2016 году число жертв превысило три тысячи, более семи с половиной тысяч получили ранения различной степени тяжести). Самое ужасное, что при этом гибнут и ни в чём неповинные люди», — рассказал член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет . По мнению депутата, законопроект, ужесточающий ответственность за подобные деяния, рассматривается с опозданием.

Тем не менее авторы документа убеждены, что его принятие позволит значительно снизить количество правонарушений. Стоит напомнить, что поправки в Уголовный кодекс, предлагаемые депутатами, предусматривают дифференциацию преступлений на нефте— и газопроводах по степени тяжести и вводят более строгие меры для нарушителей.

«Документ представляет собой последовательный шаг по профилактике подобных преступлений, которые представляют серьёзную опасность для здоровья и жизни граждан, разрушают инфраструктуру и в чём-то этим схожи с терроризмом», — заметил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких

Существенно увеличатся штрафы. Так, если незаконная врезка осуществляется для нужд собственного домовладения, предлагается увеличить штраф до 80 тысяч рублей. За несанкционированный отбор газа из газопровода, который осуществила группа лиц с использованием специальных средств (то есть когда значительный ущерб нанесён и самому газопроводу), сумма штрафа возрастает до 200 тысяч рублей. Если же будет доказано, что похищенный газ использовался для извлечения коммерческой выгоды, нарушителю придётся выплатить уже 400 тысяч рублей.

Среди санкций, предусмотренных в документе, нашлось место и для реальных сроков. Если самовольное подключение к нефте— и газопроводам повлечёт крупномасштабную техногенную аварию с гибелью людей, «умельцу» будет грозить до восьми лет лишения свободы.

Гладких напомнил, что при незаконных подключениях огромный вред наносится и экологии. Особенно когда речь идёт о нефтепроводах. «Иногда отбор производится таким способом, что врезанную трубу потом просто бросают и нефть выливается на землю. Это многомиллионный ущерб для окружающей среды», — констатировал депутат. При этом парламентарий обратил внимание на то, что пока в законе не проработан вопрос о возмещении ущерба. «Для этого надо посмотреть на то, как будет формироваться правоприменительная практика по этому закону», — отметил Гладких.

На первый раз за решётку не отправят

Правоприменительная практика по законам, ужесточающим санкции, в ряде случаев действительно представляет собой проблему. Директор СРО МОСЖКХС Дмитрий Девяткин не вполне согласен с жёсткостью санкций, которые прописаны в документе. По мнению эксперта, правонарушения требуется разделить по категориям. Например, «циничное подключение», когда из нефтепровода в наглую отбирают топливо, а после реализуют его на соседней трассе. «Но совсем другое дело, когда врезку из газопровода делает полунищий мужик в сельской местности. У него просто нет денег на официальное подключение, которое стоит миллионы. И мы его в тюрьму? Насколько это справедливо?» — задался вопросом эксперт.

С такой позицией не согласен Михаил Шеремет. По его мнению, в законопроекте отражен довольно широкий спектр санкций, который позволяет судье вынести справедливое решение. «Что касается уголовного наказания, которое грозит реальным сроком лишения свободы, то оно может быть применено при повторном правонарушении, когда иные меры исчерпаны», — заметил Михаил Шеремет.

«Я бы не сказал, что у этого законопроекта исключительно карательная функция, — поддержал своего коллегу по комитету Борис Гладких. — Наша задача — предотвратить преступление. Речь идёт о таких случаях, когда, прикрываясь «частной врезкой для собственного потребления», действует преступная группа. Они приезжают в деревню и предлагают сельчанам, кто победнее, стать таким подставным лицом. Вот чтобы не было у мужика соблазна поработать на чей-то чужой интерес, и введена санкция, предусматривающая лишение свободы».

Гладких напомнил и ещё об одной немаловажной проблеме. Зачастую хищения из трубы, повреждения газопровода выгодны управляющим компаниям, поскольку так легче ссылаться на непредусмотренные потери. «Принимая этот законопроект, мы закрываем дорогу не только преступникам, но и получаем возможность строже спросить с управляющей компании — почему у неё растут тарифы, почему не производится газификация и так далее», — подчеркнул Борис Гладких.