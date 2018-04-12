«Мир Pay», «Мир» жуй

На конференции «Банковские карты: практика и трансформация» 11 апреля состоялся круглый стол платежной системы «Мир», где обсуждались ее продукты, маркетинг и безопасность. Подробнее о создании «Мир Pay», нефинансовых сервисах и эмиссии карт — в репортаже Банки.ру

«Мир» уже занимает 11% рынка карт России

Конференция «Банковские карты: практика и трансформация» в отеле Mariott Grand Hotel собрала представителей Банка России , Ассоциации банков «Россия», Госдумы и национальной платежной системы «Мир». Помимо обсуждения карточных проектов в национальных экономиках и трансформации бизнес-моделей платежного бизнеса, на конференции был организован круглый стол, посвященный развитию платежной системы «Мир».

Представители Национальной системы платежных карт (НСПК) подробно рассказали о ключевых направлениях развития «Мира», о том, что уже удалось сделать, какие планы и проблемы есть на данный момент.

«Карта «Мир» — это, с одной стороны, коммерческий продукт, и мы хотим видеть его как максимально востребованную россиянами коммерческую историю. С другой стороны, мы осознаем, что мы обладаем довольно сильной государственной сущностью. И здесь мы должны помнить о высочайшем уровне безопасности. Есть целый ряд инфраструктурных проектов, платформ, которых от нас ожидают, и мы должны сделать их хорошо, чтобы вокруг НСПК сформировывались правильные стандарты и форматы», — начал сессию глава НСПК Владимир Комлев

«Карта «Мир» представляет собой порядка 11% от общего объема эмиссии карт на 1 января 2018 года, доля в объеме трансакций — 9%. При этом прирост обеспечивался в том числе обязательным переходом бюджетников на получение зарплаты на карты этой платежной системы. Порядка 90% карт сотрудникам бюджетной сферы уже выданы, этот потенциал подходит к концу», — рассказал Комлев.

Он также отметил, что по итогам I квартала 2018 года количество платежных карт «Мир» ожидается на уровне 35 млн штук, и озвучил «средний чек» платежной системы. «Сейчас чек стабилизировался и даже показал в марте небольшую тенденцию к росту, мы думаем, что в пределах некого допуска. Возможно, это связано с общерыночными условиями, ростом потребительских цен. Мы видим, что сейчас средний чек в платежной системе „Мир“ вышел на некое плато в размере около 700 рублей», — сказал Комлев. Он сообщил, что количество банков — участников платежной системы «Мир» на сегодняшний день составляет 366.

По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, в 2017 году платежная система «Мир» вышла на первое место среди национальных платежных систем стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с оборотом в 11,3 млрд долларов, по подсчетам Совета.

Оплата телефоном в одно касание

Национальная платежная система «Мир» по-настоящему удивила как участников конференции, так и журналистов, озвучив планы по созданию платежного сервиса «Мир Pay».

«Технологическое развитие нам, безусловно, интересно. Но мы увидели определенный уровень сопротивления со стороны именно американских партнеров, не будем скрывать, тех или иных Pay ( Apple Pay и Android Pay). Мы достаточно спокойно и конструктивно смогли договориться с Samsung Pay. Другое дело, что именно Apple Pay и Google Pay теперь занимают гораздо более существенную долю рынка самих производителей аппаратов. И здесь наш некий драйв «обламывается» из-за не очень высокого желания Apple и Google к взаимодействию», — признал Комлев. Тем не менее он сообщил, что в этом году продукт будет презентован для рынка.

«Мы долго думали, говорить об этом или не говорить. Он пока у нас еще не приобрел каких-то конкретных реперных точек, и мы пока не можем сказать, когда у нас плановый запуск. Но мы, безусловно, готовимся в этом году такого рода продукт презентовать», — отметил глава НСПК.

Новость

Комлев также подчеркнул, что для банков данная функция будет практически бесплатной. В идеале это должна быть независимая платформа, сохранившая функциональность всех мировых систем Pay.

«Мир» нефинансовых сервисов

Платежная система «Мир» активно развивает функциональное наполнение продуктов, в том числе тех, которые касаются неплатежной функциональной наполненности. То есть тех, которые идут в сторону нефинансовых услуг. Об этом подробно рассказал заместитель начальника управления департамента развития продуктов и бизнеса НСПК Сергей Романов

«Мы развиваем функциональное направление наших продуктов. Особенно это касается продуктов, которые идут в сторону нефинансовых услуг. Это и оплата проезда, и идентификация при проходе в учебные заведения или на рабочие места, — пояснил Романов. — Мы стремимся к созданию продукта, который был бы уникальным, выгодным и действительно удобным. С этой точки зрения мы считаем, что у нас все для этого есть».

Он привел в пример нефинансовый сервис на базе технологий ПС «Мир» — социальную карту москвича, с помощью которой реализованы оплата товаров и услуг, оплата проезда в общественном транспорте, идентификация в единой медицинской системе, дисконтная программа, возможность записать на карту ЭЦП. Карты выдаются в отделениях банка и МФЦ.

Кстати, в марте 2018 года уже была выдана миллионная такая карта.

«Наш клиент ежедневно сталкивается с привычными рутинными финансовыми процессами, и наша карта позволяет ему в этих процессах получать услуги более выгодным и более удобным способом. На сегодняшний день карт стало слишком много, но технология платежной системы «Мир» уже сейчас позволяет совместить все сервисы на одной карте», — отметил представитель НСПК.

«Синий ящик»

Для освоения продуктов «Мира» в части нефинансовых сервисов и осознания всего спектра возможностей НСПК создала комплект разработчика нефинансовых сервисов — инструмент освоения технологий ПС «Мир».

«У нас получилась функциональная коробка, в которой, по сути, есть весь свод знаний, которыми мы обладаем в отношении наших нефинансовых сервисов. В состав этого комплекта входят базовые концепции того, как это можно реализовывать, есть программное обеспечение и исходные коды. Также в комплекте можно найти техническую и бизнес-документацию. Он поможет ознакомиться со всеми необходимыми инструментами, которые помогли бы освоить технологии для реализации проектов. Мы распространяем этот инструмент свободно», — подчеркнул Романов.

«Мы строили его по принципу «кроличья нора». Каждый сам решает, до какого уровня нужно провалиться: до уровня лиц, принимающих решения, или же до уровня архитекторов и разработчиков, которые используют в полном смысле этот инструментарий. Это полностью наша отечественная разработка», — отметил он.

Безопасность превыше всего

99% держателей карт отмечают, что безопасность совершения платежей — это один из самых важных и главных критериев при выборе той или иной платежной системы. Поэтому «Мир» стремится соответствовать всем передовым стандартам безопасности, как технологической, так и операционной. Технологии не стоят на месте, и новые вызовы появляются каждый день.

О безопасности в электронной коммерции в ходе круглого стола подробно рассказала заместитель начальника управления безопасности НСПК Анна Гольдштейн.

«Мы живем и работаем на новой платформе безопасной электронной коммерции Amir Accept 2.0, которую мы запустили в августе 2017 года», — сообщила Гольдштейн.

Она рассказала, что на данный момент НСПК разрабатывает новый сервис. «Он будет адресован именно эмитенту и позволит сделать всю ту сложную работу по сбору большого объема информации в одну корзину, которая передается вместе с сообщениями в рамках нового протокола EMV 3DS 2.0. Благодаря этому на основании совокупности факторов будет приниматься решение, является ли данная операция рискованной или низкорискованной», — рассказала представитель НСПК. Сервис был продуман таким образом, чтобы минимизировать усилия эмитентов — никакой дополнительной интеграции с сервисом не нужно. «При этом мы сохранили для эмитента возможность принятия собственного решения об идентификации клиента. Сегодня к этому сервису со стороны банков уже проявлен интерес для участия в пилотном проекте, мы рассчитываем предложить рынку этот сервис уже к Новому году», — рассказала представитель НСПК.