В Перми представили концепцию развития общественного транспорта 

Департамент дорог и транспорта намерен протестировать систему, по которой будут развиваться такие перевозки в городе, рассказали в ведомстве.
Разработчики предусмотрели отказ от троллейбусов. Точные даты пока не сообщаются, но известно, что сначала откажутся от маршрутов на улицах Героев Хасана, Ленина, бульваре Гагарина и Южной дамбе.
В качестве альтернативы могут быть использованы электроавтобусы. Также предлагается прокладывать трамвайные ветки.
В перспективе транспортные чиновники выступают и за отказ от кондукторов. В качестве замены будет предусмотрена возможность оплаты за проезд с помощью смартфонов, банковских или льготных карт.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в России контролёрам могут разрешить требовать паспорт у пассажиров в транспорте.