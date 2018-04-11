Глава СПЧ приветствует появление нового фонда «Доктор Лиза»

Ранее благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», созданный соратниками правозащитницы, официально прошел регистрацию в Минюсте и открыл счет для пожертвований. Как отметила помощница доктора Лизы Наталья Авилова , ставшая директором новой организации, первые проекты и первые подопечные у фонда уже есть.

"Я возглавляю попечительский совет «Справедливой помощи Доктора Лизы» и никакого отношения к работе фонда «Доктор Лиза» не имею. Но мы приветствуем, что существуют уже две благотворительные организации, которые продолжают дело Елизаветы Петровны Глинки. Работы хватит на всех", — заявил Федотов РИА Новости в ответ на вопрос о том, будет ли он участвовать в деятельности нового фонда.

Собеседник агентства подтвердил, что после гибели доктора Лизы в «Справедливой помощи», естественно, наступил очень тяжелый момент. Вместе с тем он выразил надежду, что нынешнее руководство организации успешно преодолеет все трудности.

"Сегодня на заседании попечительского совета прозвучало много критики в их адрес. Но одновременно с этим мы были единодушны в поддержке президента организации Ксении Соколовой . И мы готовы ей помогать", — сообщил Федотов.

Глава СПЧ отметил, что на вторую половину мая назначено следующее заседание попечительского совета — на нем обсудят, как будут выполнены решения, принятые на сегодняшнем заседании.

В среду состоялось очередное заседание попечительского совета благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», который возглавляет Федотов. Участники обсудили, в частности, вопрос о сборе медикаментов для университетского госпиталя Тишрин в сирийской Латакии

Основатель фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны , который направлялся в Сирию . Она создала фонд «Справедливая помощь» для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.