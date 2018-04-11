Волгоградд к середине осени перейдет на летнее время

Волгоградцы могут перейти на местное время с 28 октября. Такое предложение внесли депутаты областной думы.

— Согласно законопроекту лишний час горожане накинут в два часа ночи 28 октября, — уточняют в Волгоградской областной думе. — Одобренный документ уйдет на согласование в Госдуму , а затем на подпись к президенту.

Проголосовать за время волгоградцы могли в единый день выборов — 18 марта. По итогам референдума больше половины жителей согласились с прибавлением дополнительного светового часа. Больше всего сторонников перевода живет в городе Волжском . А вот самые ярые противники возвращения местного времени заявили о себе в Чернышковском и Котельниковском районах.

Единодушия в вопросе о времени горожане не нашли даже после референдума. Что волгоградцы думают о переводе часов, читайте в нашем специальном материале.