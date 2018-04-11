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Волгоградд к середине осени перейдет на летнее время
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Волгоградд к середине осени перейдет на летнее время 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы могут перейти на местное время с 28 октября. Такое предложение внесли депутаты областной думы.
— Согласно законопроекту лишний час горожане накинут в два часа ночи 28 октября, — уточняют в Волгоградской областной думе. — Одобренный документ уйдет на согласование в Госдуму, а затем на подпись к президенту.
Проголосовать за время волгоградцы могли в единый день выборов — 18 марта. По итогам референдума больше половины жителей согласились с прибавлением дополнительного светового часа. Больше всего сторонников перевода живет в городе Волжском. А вот самые ярые противники возвращения местного времени заявили о себе в Чернышковском и Котельниковском районах.
Единодушия в вопросе о времени горожане не нашли даже после референдума. Что волгоградцы думают о переводе часов, читайте в нашем специальном материале.
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