В Великобритании нашли самую крупную рептилию в истории Земли

Палеонтологи раскопали в Великобритании окаменевшую челюсть древней морской рептилии, возраст которой может составлять около 205 миллионов лет, сообщает телеканал «360».

Анализ показал, что кость принадлежала ихтиозавру, внешне напоминавшему современного дельфина.

Окаменелость обнаружили около двух лет назад. Все последующее время заняла идентификация. Выяснилось, что челюсть больше всего подходит Shonisaurus sikanniensis, обычно достигавшему в длину примерно 21 метр. Однако ископаемый фрагмент, судя по всему, принадлежал животному более крупных размеров — не менее 26 метров.

По словам ученых, найденный фрагмент скелета стал самым большим среди ранее обнаруженных челюстей ихтиозавра. Палеонтологи считают, что столь внушительные пасти служили древним ящурам хорошим инструментом для добычи пропитания, позволяя легко крошить панцири моллюсков.

В рационе рептилий присутствовали также рыбы, кальмары и более мелкие сородичи. Жили ихтиозавры в мезозое, наибольшего распространения и пика достигли в юрский период, а в меловом уступили свою нишу плезиозаврам.