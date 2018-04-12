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Трамп явно не знает, что делать с десятком своих кораблей в Средиземном море — эксперт
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Трамп явно не знает, что делать с десятком своих кораблей в Средиземном море — эксперт 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению капитана 1 ранга запаса Виктора Сирыка, США уже не признают неправильность своих действий.
Президент США Дональд Трамп в настоящее время не имеет представления, что делать с группировкой военных кораблей и подлодок, направленных к берегам Сирии. Об этом в интервью еженедельнику «Звезда» заявил капитан 1 ранга запаса Виктор Сирык.
«США были бы не США, если бы затеяв очередную провокацию с применением «химической атаки» (этот факт сегодня очевиден для всех здравомыслящих людей) вдруг признали бы свои действия неправедными и остановились. Да и президент Трамп, объявивший во всеуслышание, что авторы химического удара по сирийскому городу Думе заплатят за это дорогую цену, теперь просто обязан держать «фасон». Вряд ли, правда, он точно знает, что будет делать потом, когда пригонит в Средиземное море свыше десятка своих кораблей и подводных лодок, но эффект от своих действий произведет точно. На фоне американской истерии контрастом выглядит спокойная реакция президента России Владимира Путина. Он не паникует, не делает громких заявлений, не нагнетает ненужных настроений. Москва свою конструктивную позицию высказала, о возможных последствиях непродуманных шагов предупредила. И это не голословные утверждения. Они базируются на реальном положении», — заявил Сирык.
Напомним, ранее стало известно, что ВМС США направили в Средиземное море ударную группу во главе с авианосцем Harry Truman. Также позже ряд СМИ сообщили, что Дональду Трампу было представлено несколько вариантов нанесения массированных ракетных ударов по Сирии.
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