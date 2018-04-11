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Россиянин требует от Apple $1 млн из-за Face ID
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Россиянин требует от Apple $1 млн из-за Face ID 

Techdiver 1 час назад
Фото: Techdiver
Житель Смоленска обратился с досудебной претензией в российское представительство компании Apple после того, как его iPhone Х с функцией распознавания Face ID смог разблокировать его младший брат. Мужчина требует заменить аппарат и компенсировать моральный вред. Об этом сообщил ТАСС юрист заявителя Роман Ардыкуца.
«Ко мне обратились два брата. Одному 21 год, другому 15… оба брата могут разблокировать телефон. А это банковские данные, фотографии, переписка, это доступ ко всей информации телефона. Мы подали на $1 млн сейчас досудебное требование к компании-производителю», — сообщил он.
Как пояснил Ардыкуца, при выборе модели нового телефона его клиента заинтересовала именно функция распознавания Face ID, поэтому он приобрел дорогостоящую модель почти за 92 тыс. рублей.
«Если компания Apple не рекомендует использовать функции Face ID детям до 13 лет и близнецам, то здесь ребята не близнецы, у них не было такой опаски, и производитель их не предупреждал. Получается, здесь налицо нарушение прав потребителя, потому, если бы мой клиент хотел купить телефон без этой функции, он бы купил более дешевый телефон. Получается, человек переплатил за функцию, которая не работает», — добавил юрист.
Скриншот с сайта Apple
В досудебной претензии, направленной в адрес официального представителя производителя — компании «Эппл рус», заявитель просит заменить его телефон на товар надлежащего качества, а также выплатить в качестве компенсации морального вреда $1 млн В случае, если компания не ответит на претензию в течение десяти дней, покупатель собирается обращаться в суд.
По словам Романа Ардыкуцы, представители Apple связались с заявителями, сейчас ведутся переговоры о возмещении ущерба.
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