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Виктория Боня взбудоражила фантазию поклонников полностью обнаженным фото
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Виктория Боня взбудоражила фантазию поклонников полностью обнаженным фото 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Виктория Боня время от времени провоцирует поклонников своими горячими фотографиями. Вот и пару часов назад в ее Instagram появилось фото, на котором она предстает, судя по всему, полностью обнаженной. Виктория позирует на горе, прикрывая интимные части тела руками и ногами, что еще больше будоражит фантазию подписчиков. Фотографом черно-белого снимка выступила близкая подруга Бони.
Напомним, фигура Виктории Бони давно подвергается тщательному анализу со стороны пользователей Сети. Дело в том, что кадры, сделанные папарацци, сильно отличаются от тех, которые Боня выставляет в соцсетях. Викторию неоднократно уже ловили и обвиняли в фотошопе, но она все отрицает.
Как думаешь, на этом снимке применялась ретушь?
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Фото:Instagram
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