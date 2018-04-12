«Нью-Йорк» отправил главного тренера Хорнасека в отставку

Руководство «Нью-Йорка» приняло решение отправить главного тренера команды Джеффа Хорнасека в отставку, сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровски . У 54-летнего специалиста оставался еще годичный контракт с «Никс».

"Нью-Йорк" занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф НБА. Хорнасек был уволен после победы над «Кливлендом» (110:98) в матче регулярного чемпионата.