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«Нью-Йорк» отправил главного тренера Хорнасека в отставку
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«Нью-Йорк» отправил главного тренера Хорнасека в отставку 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Руководство «Нью-Йорка» приняло решение отправить главного тренера команды Джеффа Хорнасека в отставку, сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровски. У 54-летнего специалиста оставался еще годичный контракт с «Никс».
"Нью-Йорк" занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф НБА. Хорнасек был уволен после победы над «Кливлендом» (110:98) в матче регулярного чемпионата.
Отмечается, что на место Хорнасека «Нью-Йорк» рассматривает кандидатуры Дэвида Физдэйла, Дэвида Блатта, Марка Джексона и Джерри Стакхауса.
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