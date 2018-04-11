«Вот он, отдых на 5 звезд»: Анастасия Волочкова разделась догола на пляже

Балерина Анастасия Волочкова искренне радуется своему роскошному отпуску в Таиланде , где смогла почувствовать себя по-настоящему свободной. Опьяненная этим ощущением, звезда решилась стать нудистской и обнажилась на пустынном пляже, скромно прикрывшись сухими ветками куста.

Кто-кто, а знаменитая балерина Анастасия Волочкова уж точно не стесняется своего тела и может позволить себе эпатировать публику своими снимками в стиле ню. Стоит отметить, что ранее подобные провокации знаменитость проводила, не покидая пределы своего дома, отправляясь в баню, где прикрывала свою наготу руками и венками. Теперь же любительница острых ощущений перешла на новый уровень и, отдыхая в Таиланде, полностью разделась в общественном месте.

По всей видимости, Волочкова почувствовала пьянящую свободу Таиланда, на некоторых улицах которого, как известно, чего только не видел мир. «Это счастье я точно заслужила! И это такая свобода, когда можно позволить себе все!» — высказалась Анастасия под одной из фотографий. А вскоре после этого наглядно подтвердила свои слова делом, раздевшись донага посреди мусора на общественном пляже.

Поклонники пришли в ужас от такой демонстрации свободы и искренне усомнились в том, что пляж, выбранный Анастасией для скандальных фотографий, является нудистским. Возмущенные пользователи сети в который раз сокрушенно отметили, что для публичного человека подобное поведение просто неприемлемо и вволю обсудили мотивы стремления Анастасии запомниться всем не своим удивительным талантом балерины, а своим голым телом, да еще посреди неприглядного антуража. «Все глупо, пошло и вульгарно. Для человека искусства вообще все это дико выглядит» «Мусор, пустые бутылки, и Анастасия в центре этого голышом прям вписалась!» «Я помню давние видеозаписи, интервью Анастасии… Ой, там такая нежная, такой голос, такой взгляд, какая-то чистота, грация, тонкость и красота. То, что сейчас в образе — как-будто Анастасию подменили» «Вот читаю перлы от Анастасии и не могу понять, в чем свобода? В том, чтобы нагишом по пляжу бегать?» «Человек прячется за усохшим деревом и спрашивает, красиво ли это. Вот он, отдых на 5 звезд, с голой попой на грязном пляже веселится» «Я не понимаю: вас не зовут на съёмку в мужские журналы, а вам очень хочется?»

Изумление пользователей сети лишь возрастает от того, что на пляже с Анастасией отдыхает и ее возлюбленный Михаил. Преданные поклонники недоумевают, отчего мужчина не возражает против подобных провокаций и не стремится прикрыть наготу своей благоверной.