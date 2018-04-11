Мост Беззакония на острове Невезения

30 апреля в Петербурге откроется мост через остров Серный, который недавно получил название в честь Августина Бетанкура. Грандиозная стройка к Чемпионату мира по футболу — гордость городских властей, и одновременно — настоящее проклятие для жильцов расположенного поблизости дома № 5 по Ремесленной улице. Когда проезжающие неподалеку автомобилисты видят открывающуюся им картину, они не верят своим глазам: мост прошел в нескольких сантиметрах от жилого дома! При этом цинизм городских чиновников поражает воображение: они считают, что петербуржцы вполне могут жить под мостом и дальше.

Жизнь в кромешном аду Это фото из соцсетей в последние дни наделало много шума. На почти завершенном мосту стоит строитель и облокачивается на многострадальный дом № 5 по Ремесленной.

Согласно официальным данным, переправа прошла от здания на расстоянии 65 сантиметров. По неофициальным — между ними всего 10 сантиметров. Как такое стало возможно? Оказывается, в России нет нормативов по поводу того, на каком расстоянии можно размещать строительный объект от жилого здания. Вот проектировщики и начудили: если дом № 3 со скандалом расселили и снесли, то дом № 5 так и остался стоять.

Сегодня в этом доме живут 63 (шестьдесят три!) семьи. С 2016 года, когда сюда пришли строители, их привычная жизнь превратилась в кромешный ад. Дом оказался в самом эпицентре стройки. Да еще какой стройки!

Что ж, мост через остров Серный — стратегический объект, предусмотренный программой подготовки к Чемпионату мира. Но почему же власти пожертвовали благополучием людей? Ответа на этот вопрос ни у кого нет — такое расположение моста нарисовали проектировщики.

«Всё это время мы живем в каком-то непрекращающемся кошмаре, — рассказывает Елена Федотова , жительница коммуналки на шестом этаже семиэтажного дома № 5 по Ремесленной. — У меня двое детей, младшему сыну нет еще и годика. Все эти два года наш дом ходит ходуном так, что трясется мебель. Недавно был случай, когда в детскую кроватку попадало все, что висело на стене».

Весь дом — в трещинах

Этот дом был построен в 1914 году и пережил капитальный ремонт в 1970-м. Его состояние еще до стройки было не идеальным. А с началом работ и вовсе на этажах образовались трещины. На стенах внутри здания установлены многочисленные маячки, однако, согласно данным мониторинга, чиновники неизменно дают ответ о том, что «выполняемые вблизи здания строительно-монтажные работы не оказали отрицательного влияния на техническое состояние строительных конструкций здания» (из ответа КРТИ).

И, конечно же, власти отказываются признавать данный дом аварийным. Условия жизни сотен людей — в нескольких сантиметрах от моста — они считают вполне приемлемыми.

Также, по оценкам Смольного, соответствуют норме качество атмосферного воздуха, уровень шума и вибрации, а также условия инсоляции. И даже то, что жители целых трех этажей теперь живут фактически под мостом, представителей власти совсем не волнует. Хотя корреспондент «Интересанта», пройдя по первому этажу злополучного дома, лишь диву давалась, как тут можно находиться: сырость, подвальный холод и плесень делают жизнь в этом доме невыносимой.

Добраться из дома до работы и обратно для жильцов теперь — тоже гигантская проблема. Приходится идти по непролазной грязи через строительную площадку. А потом — через крытый переход, который «заботливо» возвели строители.

«Когда я вызывала ребенку скорую, она к нам не приехала, — продолжает Елена Федотова. — Нас просто не смогли найти. Хотя чиновники считают, что никакие подъезды к нашему дому не нарушены. Это издевательство в чистом виде и, не побоюсь этого слова, настоящий фашизм! К нам в последний месяц толпами ходят журналисты из иностранных изданий. Что мы должны им говорить — что ценим нашу власть и ее заботу?»

«Для нас этот мост — монстр»

Всё это время жильцы бьются за расселение дома. Что они только для этого ни делали! Писали письма в различные инстанции, вызывали во время строительных работ в ночные часы полицию, жаловались в Кремль. Но получали только отписки.

Перед президентскими выборами они в отчаянии разместили на внешней стороне дома огромные баннеры со словами «Не хотим жить под мостом!» и «Путин, помоги!» И чудо, казалось, свершилось: 16 февраля вице-губернатор Игорь Албин заявил, что ситуация по Ремесленной, 5, взята на особый контроль, выработан план мероприятий по его расселению, а к маю проблема будет снята. Но не тут-то было! Почти тут же из аппарата доугого вице-губернатора — Николая Бондаренко пришел другой ответ: дом в установленном порядке аварийным не признан, а значит, и расселения ждать бессмысленно.

А вскоре и Албин пошел на попятную: во время пресс-тура к строящемуся мосту через остров Серный в начале марта он заявил журналистам, что расселить дом на Ремесленной к маю невозможно. Да и вообще в 2018 году это крайне проблематично. Ведь для расселения нужно провести технические исследования, получить юридическое обоснование и определить источники финансирования.

С тех пор про жильцов на улице Ремесленной власти, кажется, просто забыли. Люди живут в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы. А еще — с ужасом ждут момента, когда по мосту пойдет нескончаемый транспортный поток. Обещанные шумозащитные экраны, конечно же, ситуацию не исправят. Жуть в сантиметрах от моста — тяжелая участь. У людей уже опускаются руки.

«Для нас этот мост — монстр, который отнял право на нормальную человеческую жизнь! — говорит Елена Федотова. — Столько времени живем на стройке без нормального сна и отдыха! Столько нервов, сил и здоровья отнял он у нас! И своим появлением в нашей жизни еще раз доказал, что наша власть, как и прежде, о людях не думает вообще! Идет к намеченной цели по головам обычных людей! Это — мост Беззакония на острове Невезения!»

Олеся ГОРДЕЕВА,

интернет-журнал «Интересант»