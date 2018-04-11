Замсоветника президента США по нацбезопасности Шэдлоу ушла в отставку

"Администрация благодарна госпоже Шэдлоу за службу и лидерские качества", — говорится в заявлении. По словам Шаха, на этом посту Шэдлоу внесла большой вклад в формировании стратегии национальной безопасности по принципу «Америка прежде всего».

По сообщению СМИ, Шэдлоу останется на своем посту до 27 апреля.

Отставку Шэдлоу связывают с приходом в Белый дом нового советника президента по нацбезопасности Джона Болтона , который подбирает свою команду. Болтон 9 апреля сменил на этом посту отставного генерала Герберта Макмастера