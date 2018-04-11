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Замсоветника президента США по нацбезопасности Шэдлоу ушла в отставку
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Замсоветника президента США по нацбезопасности Шэдлоу ушла в отставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Надя Шэдлоу уходит в отставку, сообщил в заявлении представитель Белого дома Радж Шах.
"Администрация благодарна госпоже Шэдлоу за службу и лидерские качества", — говорится в заявлении. По словам Шаха, на этом посту Шэдлоу внесла большой вклад в формировании стратегии национальной безопасности по принципу «Америка прежде всего».
По сообщению СМИ, Шэдлоу останется на своем посту до 27 апреля.
Отставку Шэдлоу связывают с приходом в Белый дом нового советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который подбирает свою команду. Болтон 9 апреля сменил на этом посту отставного генерала Герберта Макмастера.
Ранее свой пост покинул советник Трампа по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт. Его уход также связывают с требованием Болтона.
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