Ещё
Заместитель советника Трампа по нацбезопасности подала в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместитель советника Трампа по нацбезопасности подала в отставку 

Газета.Ru 20 минут назад
Представители американской администрации сообщили, что заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Надя Шэдлоу подала в отставку, передает CNN.
Отставка Шэдлоу станет третьей отставкой высокопоставленного чиновника Белого дома, занятого на данном направлении деятельности, с момента назначения нового советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона — до этого стало известно об уходе с занимаемых должностей представителя Совета национальной безопасности США Майкла Энтона и советника по внутренней безопасности США Томаса Боссарта.
Сообщается, что Шэдлоу продолжит исполнять свои обязанности до 27 апреля.
Ранее сообщалось, что Болтон может стать инициатором введения новых санкций против России.
Газета.Ru: последние новости
Первые цветы распустись в Ботаническом саду в Петербурге Bank of America объявил о прекращении кредитования производителей оружия При крушении вертолета на улицах Хабаровска погибли шесть человек
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля103
«РФ понесет от американцев большой ущерб»
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус654
США рассказали о возможности удара по военным РФ172
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение