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Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
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Эрдоган поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана 

РИА Новости 44 минуты назад
БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил в среду своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на внеочередных выборах главы государства.
Алиев, по предварительным данным ЦИК Азербайджана, набрал 86,09% голосов избирателей.
"Одиннадцатого апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Он поздравил президента Азербайджана с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в его президентской деятельности во благо азербайджанского народа", — говорится в сообщении пресс-службы Алиева.
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