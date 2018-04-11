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Названы лучшие столичные новинки 2018 года. Чему отдали предпочтение москвичи?
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Названы лучшие столичные новинки 2018 года. Чему отдали предпочтение москвичи? 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие новинки города по итогам первого квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс‐служба мэра Москвы.
Фото: сайт «Активный гражданин»
Высшие оценки были получены реабилитационными учреждениями после инсульта, сервисами по оформлению документов на недвижимость и водительских прав в центрах госуслуг и новый маршрут трамвая
«Витязь-М»
на востоке Москвы.
4,86 балла из возможных пяти набрало открытие отделения реабилитации после инсульта с современным оборудованием в больнице имени
В. В. Вересаева. В новом центре одновременно могут проходить лечение до 20 человек. В 2017 году данное медицинское учреждение вошло в состав московской инсультной сети.
Второе место с результатом в 4,85 балла набрала новость о начале работы девятого центра инсультной сети. Учреждение находится в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени
С. С. Юдина
и оснащено необходимым высокотехнологичным оборудованием. Именно в этом центре совершаются операции по удалению тромбов.
Фото: mos.ru
Возможность оформить за одно посещение полный пакет документов при переезде и покупке жилья в любом центре «Мои документы» оказалась на третьем месте с результатом 4,83 балла. С минимальным отрывом — 4,82 балла — следует сервис по оформлению или замене водительского удостоверения. Данная процедура действует во всех центрах госуслуг с начала февраля 2018 года. Готовые права можно забрать в течение девяти календарных дней.
Фото: mos.ru  Закрывает пятерку новинок с результатом 4,81 балла маршрут трамвая
«Витязь-М»
Фото: mos.ru  На данный момент в проекте можно дать свою оценку следующим новинкам города: — «Без билетов и очередей: карту для прохода в музеи создали в Москве» — «Вход открыт: от „Лужников“ стало проще дойти до метро» — «Новая услуга на mos.ru: как оформить полис ОМС онлайн».
Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился разработать программу «Умный город», которая будет представлять собой более удобную виртуальную среду для жизни в городе на основе современных инновационных технологий.
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