Названы лучшие столичные новинки 2018 года. Чему отдали предпочтение москвичи? 

Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие новинки города по итогам первого квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс‐служба мэра Москвы.
Фото: сайт «Активный гражданин»
Высшие оценки были получены реабилитационными учреждениями после инсульта, сервисами по оформлению документов на недвижимость и водительских прав в центрах госуслуг и новый маршрут трамвая
«Витязь-М»
на востоке Москвы.
4,86 балла из возможных пяти набрало открытие отделения реабилитации после инсульта с современным оборудованием в больнице имени
В. В. Вересаева. В новом центре одновременно могут проходить лечение до 20 человек. В 2017 году данное медицинское учреждение вошло в состав московской инсультной сети.
Второе место с результатом в 4,85 балла набрала новость о начале работы девятого центра инсультной сети. Учреждение находится в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени
С. С. Юдина
и оснащено необходимым высокотехнологичным оборудованием. Именно в этом центре совершаются операции по удалению тромбов.
Фото: mos.ru
Возможность оформить за одно посещение полный пакет документов при переезде и покупке жилья в любом центре «Мои документы» оказалась на третьем месте с результатом 4,83 балла. С минимальным отрывом — 4,82 балла — следует сервис по оформлению или замене водительского удостоверения. Данная процедура действует во всех центрах госуслуг с начала февраля 2018 года. Готовые права можно забрать в течение девяти календарных дней.
Фото: mos.ru Закрывает пятерку новинок с результатом 4,81 балла маршрут трамвая
«Витязь-М»
Фото: mos.ru На данный момент в проекте можно дать свою оценку следующим новинкам города: — «Без билетов и очередей: карту для прохода в музеи создали в Москве» — «Вход открыт: от „Лужников“ стало проще дойти до метро» — «Новая услуга на mos.ru: как оформить полис ОМС онлайн».
Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился разработать программу «Умный город», которая будет представлять собой более удобную виртуальную среду для жизни в городе на основе современных инновационных технологий.