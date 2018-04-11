Упрощен порядок ведения реестра лицензий управляющих организаций 

Соответствующий приказ выпустил Минстрой России. Фото: www.ugrpessa.ru Как сообщает пресс-служба ведомства, упрощена процедура внесения изменений в реестр при смене управляющей организации (УО). Раньше в рамках этой процедуры орган жилищного надзора был обязан внести соответствующие изменения только на основании заявления покинувшей дом УО. Теперь передача прав на управление домом возможна на основании заявления от новой УО, пришедшей в конкретный дом. При этом для исключения подтасовки решений о смене управляющей организации органы государственного жилищного надзора отныне обязаны проверять поступающие к ним заявления и документы. Фото: www.nar.ru Помимо этого ГЖИ наделяется полномочием не включать дом в реестр лицензий на основании решения, отвечающего признакам ничтожности: например, когда инспекция фиксируется факт нарушения порядка принятия решения. Так, одним из признаком ничтожности является отсутствие кворума общего собрания, что может служить основанием для отказа во внесении в реестр сведении о новой УО. Фото: www.tvpodolsk.ru Наконец, ГЖИ получает полномочие вносить изменения в реестр в случае реорганизации управляющей организации. Ранее такое основание для внесения изменений в реестр отсутствовало, поэтому реорганизованной УО требовалось снова получать подтверждение своего права управлять домом на общем собрании собственников. Фото: www.newtambov.ru «Это важное нововведение, учитывая, что рынок управления жильем сегодня взял курс на укрупнение, — прокомментировал новации заместитель министра строительства и ЖКХ, Главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис (на фото). — Благодаря ему реорганизованной управляющей организации будет достаточно сообщить о такой реорганизации в госжилинспекцию, чтобы дома, которые ранее находились в управлении, были закреплены за реорганизованным лицом», — пояснил чиновник.