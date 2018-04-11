Морщинки, румянец, пигментные пятна: Ромео Бекхэм показал селфи без прикрас с мамой Викторией

В Instagram 15-летнего Ромео время от времени появляются совместные фотографии с мамой Викторией. Чаще всего фото хоть немного, да обработаны. Но несколько минут назад сын звездной пары опубликовал очередное фото с мамой, на котором у нее нет косметики, а также никакой обработки. Поэтому на снимке можно разглядеть все несовершенства кожи Виктории. Взляду предстают морщинки, пигментные пятна, расширенные поры, румянец — все то, что есть у каждой обычной женщины.

43-летняя Виктория скрывать ничего не стала и разместила в своем Instagram этот же снимок, правда, поместив его в раздел Stories. Но и там она не стала ничего ретушировать и фотошопить. Так что теперь ты точно можешь быть уверена, что Виктория — точно такая же, как и все мы.

А ты публикуешь фото без макияжа и фотошопа в Сети?

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Фото:Instagram