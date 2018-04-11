Названы лучшие столичные новинки 2018 года

Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие новинки города по итогам первого квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс‐служба мэра Москвы.

Фото: сайт «Активный гражданин»

Высшие оценки были получены реабилитационными учреждениями после инсульта, сервисами по оформлению документов на недвижимость и водительских прав в центрах госуслуг и новый маршрут трамвая

«Витязь-М»

4,86 балла из возможных пяти набрало открытие отделения реабилитации после инсульта с современным оборудованием в больнице имени

В. В. Вересаева. В новом центре одновременно могут проходить лечение до 20 человек. В 2017 году данное медицинское учреждение вошло в состав московской инсультной сети.

Второе место с результатом в 4,85 балла набрала новость о начале работы девятого центра инсультной сети. Учреждение находится в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени

С. С. Юдина

и оснащено необходимым высокотехнологичным оборудованием. Именно в этом центре совершаются операции по удалению тромбов.

Возможность оформить за одно посещение полный пакет документов при переезде и покупке жилья в любом центре «Мои документы» оказалась на третьем месте с результатом 4,83 балла. С минимальным отрывом — 4,82 балла — следует сервис по оформлению или замене водительского удостоверения. Данная процедура действует во всех центрах госуслуг с начала февраля 2018 года. Готовые права можно забрать в течение девяти календарных дней.

Закрывает пятерку новинок с результатом 4,81 балла маршрут трамвая

«Витязь-М»

На данный момент в проекте можно дать свою оценку следующим новинкам города: — «Без билетов и очередей: карту для прохода в музеи создали в Москве» — «Вход открыт: от „Лужников“ стало проще дойти до метро» — «Новая услуга на mos.ru : как оформить полис ОМС онлайн».