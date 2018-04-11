Ещё
Названы лучшие столичные новинки 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие столичные новинки 2018 года 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали лучшие новинки города по итогам первого квартала 2018 года. Об этом сообщает пресс‐служба мэра Москвы.
Фото: сайт «Активный гражданин»
Высшие оценки были получены реабилитационными учреждениями после инсульта, сервисами по оформлению документов на недвижимость и водительских прав в центрах госуслуг и новый маршрут трамвая
«Витязь-М»
на востоке Москвы.
4,86 балла из возможных пяти набрало открытие отделения реабилитации после инсульта с современным оборудованием в больнице имени
В. В. Вересаева. В новом центре одновременно могут проходить лечение до 20 человек. В 2017 году данное медицинское учреждение вошло в состав московской инсультной сети.
Второе место с результатом в 4,85 балла набрала новость о начале работы девятого центра инсультной сети. Учреждение находится в региональном сосудистом центре городской клинической больницы имени
С. С. Юдина
и оснащено необходимым высокотехнологичным оборудованием. Именно в этом центре совершаются операции по удалению тромбов.
Возможность оформить за одно посещение полный пакет документов при переезде и покупке жилья в любом центре «Мои документы» оказалась на третьем месте с результатом 4,83 балла. С минимальным отрывом — 4,82 балла — следует сервис по оформлению или замене водительского удостоверения. Данная процедура действует во всех центрах госуслуг с начала февраля 2018 года. Готовые права можно забрать в течение девяти календарных дней.
Закрывает пятерку новинок с результатом 4,81 балла маршрут трамвая
«Витязь-М»
На данный момент в проекте можно дать свою оценку следующим новинкам города: — «Без билетов и очередей: карту для прохода в музеи создали в Москве» — «Вход открыт: от „Лужников“ стало проще дойти до метро» — «Новая услуга на mos.ru: как оформить полис ОМС онлайн».
Ранее, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился разработать программу «Умный город», которая будет представлять собой более удобную виртуальную среду для жизни в городе на основе современных инновационных технологий.
360tv.ru: последние новости
Органическое поражение ЦНС — психиатр оценил состояние здоровья Трампа «Не наш путь»: спикера Госдумы привели в ужас твиты Трампа СМИ сообщили о «пожертвованиях» украинского олигарха фонду Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ300
Взлетевшая нефть воскресила рубль25
Мэй готова ударить по Сирии146
Киев потребовал от Москвы уступок по газу87
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»38
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение