Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ

В ходе разговора Матвиенко отметила высокую оценку недавно прошедшим в республике парламентским выборам, которую дали наблюдатели из государств Содружества. Глава Совета Федерации пригласила свою коллегу к участию в 47-ом заседании МПА СНГ.

Межпарламентская ассамблея СНГ была создана 27 марта 1992 года. За время своего существования организация приобрела высокий международный авторитет. Парламентарии приняли более 500 нормативных актов. Особое внимание в работе Ассамблея уделяет синхронизации национальных законодательств. Каждое из них в конечном итоге должно способствовать экономическому и инвестиционному сотрудничеству между странами.

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