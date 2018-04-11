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Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ
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Туркменистан примет участие в 47-ом заседании МПА СНГ 

Мир24 26 минут назад
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и глава парламента Туркменистана Гульшат Маммедова обсудили по телефону укрепление межпарламентских связей двух стран. Об этом сообщает портал Turkmenistan.ru.
В ходе разговора Матвиенко отметила высокую оценку недавно прошедшим в республике парламентским выборам, которую дали наблюдатели из государств Содружества. Глава Совета Федерации пригласила свою коллегу к участию в 47-ом заседании МПА СНГ.
Межпарламентская ассамблея СНГ была создана 27 марта 1992 года. За время своего существования организация приобрела высокий международный авторитет. Парламентарии приняли более 500 нормативных актов. Особое внимание в работе Ассамблея уделяет синхронизации национальных законодательств. Каждое из них в конечном итоге должно способствовать экономическому и инвестиционному сотрудничеству между странами.
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