Ещё
Россельхознадзор выявил в Подмосковье калифорнийский трипс в горшечных цветах из Венгрии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор выявил в Подмосковье калифорнийский трипс в горшечных цветах из Венгрии 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений хризантемы, происхождением Венгрия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные горшечные растения были уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.
Агентство «Москва»: последние новости
Российское историческое общество опубликовало архивы Минобороны РФ о восстании в концлагере Собибор Шесть технологий будет заложено в цифровую стратегию столицы Деревянный дом купца Д.Виноградова в центре Москвы взяли под госохрану
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ300
Взлетевшая нефть воскресила рубль25
Мэй готова ударить по Сирии146
Киев потребовал от Москвы уступок по газу87
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»38
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение