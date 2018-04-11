Россельхознадзор выявил в Подмосковье калифорнийский трипс в горшечных цветах из Венгрии

Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений хризантемы, происхождением Венгрия , был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные горшечные растения были уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.