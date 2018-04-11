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Почему Гавайи так и не стали русскими
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Почему Гавайи так и не стали русскими 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
В 1815 году Российско-Американская компания (РАК), «заведовавшая» Аляской и Камчаткой, добилась соглашения с вождём гавайского острова Кауаи. По договору, тот вместе с подвластным ему населением поступал под покровительство России.
Заведовал обустройством новой колонии немец на русской службе Георг Антон Шеффер.
В 1816-1817 годах силами местных жителей были построены три крепости, названные в честь Александра I, его жены императрицы Елизаветы и Барклая-де-Толли (до наших дней сохранились лишь остатки каменного фундамента Елизаветинской крепости).
Река Ханапепе была переименована в Дон. Местные вожди получили русские фамилии (Платов, Воронцов). К сожалению, центральное правительство не оценило важность нового приобретения.
Из Петербурга пришёл следующий вердикт: «Государь император изволит полагать, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принесть России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами». Так, созданная в рекордные сроки русская колония оказалась фактически брошенной на произвол судьбы.
В отличие от царя Александра I, американцы очень даже оценили важность островов, и принялись активно выживать оттуда русских.
В селении Ваимеа американские моряки предприняли попытку спустить российский флаг, но знамя защитили гавайские воины. 17 (29) июня 1817 года после вооруженного столкновения, в котором трое русских и несколько гавайцев были убиты, русские колонисты были вынуждены покинуть Гавайи и вернуться на Аляску.
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