Чэнду, 11 апреля /Синьхуа/ — Австрия учредила генеральное консульство в городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/.
На церемонии открытия, которая состоялась здесь сегодня, присутствовал президент Австрии Александр Ван дер Беллен и премьер-министр Себастьян Курц.
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что генеральное консульство в Чэнду позволит углубить отношения сотрудничества между Китаем и Австрией в таких сферах, как дипломатия, экономика, наука, образование и культура, а также продвинуть контакты между народами обеих стран. —0—