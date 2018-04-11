Австрия учредила генеральное консульство в городе Чэнду

Чэнду , 11 апреля / Синьхуа / — Австрия учредила генеральное консульство в городе Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай /.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что генеральное консульство в Чэнду позволит углубить отношения сотрудничества между Китаем и Австрией в таких сферах, как дипломатия, экономика, наука, образование и культура, а также продвинуть контакты между народами обеих стран. —0—