От изнасилований до суицидов: отвратительные факты об известных личностях

Эти люди прославились великими делами, которые они смогли свершить при жизни, но мало кто задумывается об их плохих поступках. Историки выяснили не слишком лицеприятные факты об известных личностях всех времен.

Известному изобретателю приписывают множество открытий, но лишь единицы из них действительно придумал он сам. На самом деле Эдисон держал команду разработчиков, которые придумывали изобретения и получали за них гроши, а Эдисон тем временем патентовал их под своим именем. Например, известную лампу изобрела его команда, перебрав перед этим множество материалов, которые могли подходить для нити накаливания. Чарльз Диккенс

Британский писатель долгое время жил с женой, которая успела родить ему десять детей, но в итоге он оставил семью из-за юной актрисы. Более того, после ухода он оставил заметку в газете о том, что его жена была глупой и, кроме того, болезненно-депрессивной дамой, притом еще плохой матерью. Именно ее он винил в их разрыве. Тед Кеннеди

Один из сенаторов США был за рулем авто вместе с одним пассажиром, когда транспорт съехал с моста прямо в воду. Кеннеди выбрался из опасной ловушки, покинул место инцидента и вернулся в отель, где просто лег спать. О ДТП он не заявлял в полицию порядка девяти часов, второй пассажир утонул, а чиновник оказался приговорен к двум месяцам условно. Экспертиза выяснила, что пассажира можно было спасти, если бы Кеннеди своевременно обратился в полицию, ведь он находился живым в машине еще несколько часов, пока запас воздуха не закончился. Уинстон Черчилль

В 1943 Канада , а также США и Австралия были готовы осуществлять экспорт пшеницы в Индию для голодающего населения, но Черчилль отметил, что там нет проблем с продовольствием. Тогда голодной смертью умерли около 3 млн жителей страны, а пшеница уехала в Средиземное море для Тунисской компании. Артур Миллер

Известный драматург имел сына с синдромом Дауна, которого спустя несколько недель после рождения отправил в психлечебницу. Он предпочитал никогда не вспоминать о ребенке на публике, не навещал его и не упомянул о нем в мемуарах. Гровер Кливленд

22 президент США явно не заслужил статус добропорядочного гражданина, ведь изнасиловал девушку, а после открыто запугивал ее расправой, если она заявит об этом властям. Когда потерпевшая родила незаконного ребенка, глава государства публично унизил несчастную. Пабло Пикассо

Художник имел несколько любовниц, которые попали в психиатрическую клинику после отношений с ним, а одна из них впоследствии даже свела счеты с жизнью. Свою законную супругу выдающийся деятель искусства довел до нервного срыва. Джон Леннон

Музыкант сам не скрывал факт собственной жестокости к близким людям, рассказывая, что иногда бьет свою жену. Также Леннон признался, что применял к сыну эмоциональное насилие в благих намерениях.]]>