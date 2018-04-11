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Внимание, вакансия! Нужны строители и электромонтеры
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Внимание, вакансия! Нужны строители и электромонтеры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Первую в этом году открытую общегородскую ярмарку вакансий вчера провели в Экспоцентре Департамент труда и социальной защиты населения Москвы и центр занятости населения.
— В столице, — рассказывает корреспонденту «ВМ» директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Москвы» Георгий Тимофеев, — зарегистрированы 28,5 тысячи безработных. Но, по статистике, столичные центры занятости в год посещают более полутора миллионов человек.
На ярмарке найти работу смогут многие, работодатели предложили более четырех с половиной тысяч вакансий.
— Мы надеемся, — говорит начальник отдела кадров ООО «Чертановский колбасный завод» Наиля Атаманюк, — найти электромеханика, слесаря, электромонтера со знанием контрольно-измерительных приборов. Желательно, чтобы у человека были опыт и высшее образование. На данный момент я провела беседы с десятью претендентами, но только пятерых пригласила на собеседование с главным механиком и начальником цеха.
Специалисты называют апрель горячей порой, строительные и торговые организации начинают работать более интенсивно и нуждаются в рабочих руках. Очень востребованы кладовщики, кассиры и строители.
— В приоритете у нас, — продолжает Георгий Тимофеев, — трудоустройство инвалидов, лиц, вышедших из мест лишения свободы, людей «50 плюс» и молодежи.
Вчерашние школьницы Кристина Кирик и Ирина Киняпина пока не работают и не учатся. На ярмарку пришли, чтобы найти хорошую вакансию.
— Пока мы не гонимся за зарплатой, мечтаем получить опыт. А когда определимся, в какую сферу нас тянет, пойдем учиться, — уверяет Ирина.
У 30-летней Екатерины Божьевой своя история. Она окончила губкинский Институт нефти и газа, устроилась по специальности, но ушла в декрет и попала под сокращение.
— Я сразу обратилась в центр занятости и получила возможность бесплатно переучиться, — вспоминает Екатерина Божьева. — Получила диплом флориста-дизайнера и поняла, что хочу делать букеты, венки из цветов, а в будущем открыть собственную мастерскую.
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