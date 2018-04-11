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В гибели калининградца после рассказа о пытках не нашли криминала
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В гибели калининградца после рассказа о пытках не нашли криминала 

ИД «Собеседник» 59 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении сотрудников ФСБ по заявлению вдовы Александра Закамского.
Об этом Sobesednik.ru сообщили в правозащитной организации «Зона права». Мертвое тело Закамского было найдено 9 марта в одиночной камере следственного изолятора № 1 в Калининграде. Согласно показаниям инспекторов, арестованный висел на простыне, привязанной к оконной решетке. Заметил это сотрудник СИЗО, заглянувший в дверной глазок камеры. При этом еще одна сотрудница изолятора, следящая за заключенными через видеонаблюдение, пояснила, что ничего не видела, так как в этой в этой камере система не установлена.
Вдова погибшего Елизавета Закамская выходила с одиночными пикетами, обвиняя в смерти мужа спецслужбы. По ее словам, он оказался в тюрьме в результате провокации сотрудников ФСБ, которые якобы подкинули ему наркотики.
Закамская рассказала, что Александр был предпринимателем и попутно занимался подводной ловлей янтаря. Вел здоровый образ жизни и к наркотикам относился отрицательно. Проблемы с законом у него начались, согласно показаниям вдовы, после того, как он отказался от «покровительства» силовиков.
В результате проведенной проверки в СКР пришли к выводу, что Закамский совершил суицид. Несмотря на зафиксированные медиками повреждения на теле арестованного, в возбуждении уголовного дела на производивших его задержание сотрудников было отказано.
«Собеседник» ранее писал, что Александр Закамский, как и многие другие фигуранты расследований ФСБ, мог подвергнуться пыткам электрошокером. Сам обвиненный в покушении на сбыт наркотиков Закамский еще при жизни успел рассказать, что от него таким образом требовали признать свою вину.
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