В гибели калининградца после рассказа о пытках не нашли криминала

Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении сотрудников ФСБ по заявлению вдовы Александра Закамского.

Об этом Sobesednik.ru сообщили в правозащитной организации «Зона права». Мертвое тело Закамского было найдено 9 марта в одиночной камере следственного изолятора № 1 в Калининграде . Согласно показаниям инспекторов, арестованный висел на простыне, привязанной к оконной решетке. Заметил это сотрудник СИЗО, заглянувший в дверной глазок камеры. При этом еще одна сотрудница изолятора, следящая за заключенными через видеонаблюдение, пояснила, что ничего не видела, так как в этой в этой камере система не установлена.

Вдова погибшего Елизавета Закамская выходила с одиночными пикетами, обвиняя в смерти мужа спецслужбы. По ее словам, он оказался в тюрьме в результате провокации сотрудников ФСБ, которые якобы подкинули ему наркотики.

Закамская рассказала, что Александр был предпринимателем и попутно занимался подводной ловлей янтаря. Вел здоровый образ жизни и к наркотикам относился отрицательно. Проблемы с законом у него начались, согласно показаниям вдовы, после того, как он отказался от «покровительства» силовиков.

В результате проведенной проверки в СКР пришли к выводу, что Закамский совершил суицид. Несмотря на зафиксированные медиками повреждения на теле арестованного, в возбуждении уголовного дела на производивших его задержание сотрудников было отказано.