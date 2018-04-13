На ЛАЭС-2 забетонировали «башню» реактора второго из новых энергоблоков

Завершено возведение последнего яруса цилиндрической части здания реактора второго энергоблока Ленинградской АЭС-2. Уложено 950 кубометров бетона, то есть объем более 150 специализированных автомобилей. Внутренняя защитная оболочка стала выше на пять метров и достигла проектной отметки +44,60 метра, сообщает пресс-служба станции.

Сейчас проводятся обязательные мероприятия по уходу за твердеющей смесью, контролируется нарастание прочности бетона, которое зависит от температуры и влажности воздуха. Поэтому при бетонировании были использованы тепловые пушки для прогрева основания, а сверху сооружено специальное тентовое укрытие для защиты от осадков.

Внутренняя защитная оболочка здания реактора — это локализующая система безопасности, которая исключит выход радиоактивности в окружающую среду.