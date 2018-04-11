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Стрелять в журналистов могут только отъявленные негодяи, заявил глава СПЧ
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Стрелять в журналистов могут только отъявленные негодяи, заявил глава СПЧ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил возмущение по поводу обстрела в Сирии автобуса с сотрудниками российских телеканалов и подчеркнул необходимость законодательного обеспечения гарантий работы журналистов в горячих точках, напомнив, что соответствующий проект СПЧ давно передал в Госдуму, но он «завис» в нижней палате.
В среду Минобороны России сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов получили легкие ранения ног, они на месте получили всю необходимую медицинскую помощь и были направлены в госпиталь.
"Подобные факты вызывают возмущение. Стрелять в журналистов могут только отъявленные негодяи, потому что, стреляя в журналистов, они стреляют в общество, ибо журналист работает на общество — он позволяет обществу знать реальную ситуацию в разных концах планеты", — заявил Федотов РИА Новости.
Именно поэтому, отметил он, существует немало международных правил, касающихся защиты журналистов, оказавшихся в горячих точках. Есть даже специальное международное удостоверение журналиста, командированного в горячую точку, уточнил правозащитник.
"К сожалению, российское законодательство ничего об этом не говорит. Со своей стороны президентский Совет по правам человека уже давно передал в Госдуму проект закона об обеспечении гарантий деятельности журналистов в горячих точках. К сожалению, он завис в нижней палате парламента", — сказал глава СПЧ.
"Если бы он был принят и вступил в силу, то у тех журналистов, которые попали под обстрел в Сирии, сейчас были бы какие-то юридические гарантии и материальные компенсации. Пока же это все зависит исключительно от руководства соответствующих средств массовой информации", — пояснил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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