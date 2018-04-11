Корабль «Эндьюранс» пропал во льдах Арктики более 100 лет назад. Кажется, его скоро найдут

Последнее великое путешествие в Антарктиду эпохи технологий XIX века закончилось полным провалом. Осенью 1915 года британские путешественники бросили флагманский корабль экспедиции и многие месяцы боролись за выживание в самом холодном регионе на Земле. Более 100 лет спустя, ученые и искатели приключений оспаривают право первыми отыскать пропавшее судно. Сайт «360» рассказывает историю гибели и поисков шхуны «Эндьюранс».

Источник фото: Flickr / Frank Hurley

Проверка на прочность

Этот поход в сердце антарктических льдов должен был привести к великому открытию, но в итоге закрыл «золотой век» полярных исследований. В его истории героизм соревнуется с человеческой глупостью и неудачным стечением обстоятельств. Вся Великобритания следила за подготовкой к плаванию Имперской трансарктической экспедиции, но стоило «Эндьюранс» и «Авроре» выйти из порта Плимут в открытое море, как в мире разразилась Первая мировая война.

Никогда прежде человечество не знало таких жестоких и масштабных сражений. Гибель миллионов солдат в центре Европы затмила авантюру полярников во главе с «бешеным ирландцем» Эрнестом Шеклтоном. Всеми забытые, они продолжали штурмовать границы сердце Антарктического материка в надежде превзойти первооткрывателя Южного полюса Руаля Амундсена. Британцы хотели пересечь всю Антарктиду и составить первую подробную карту самого холодного континента планеты, но потерпели крах еще на подступах к месту высадки десанта.

Похоже, экспедиция была обречена с самого начала. На момент постройки, шхуна, точнее шхуна-барк, была одним из самых прочных кораблей в мире, сделанным по чертежам знаменитого «Фрама» Амундсена. Но его строители зачем-то решили отойти от округлой формы дна и сделали обводы судна более заостренными. Если «Фрам», в случае затирания льдами, выталкивался на поверхность, то «Эндьюранс» могла только еще прочней застрять.

Так и произошло. Погода обманула ожидания полярников и весной 1915 года началось сильное движение льдов. В результате льдины сомкнулись вокруг шхуны непробиваемым кольцом. Спустя десять месяцев, даже этот невероятно прочный корабль (его название переводится как «Стойкость» — прим. «360») не выдержал «белого плена» и пошел ко дну.

Экипаж полярной шхуны спасся только чудом, после дрейфа на льдине и невероятно сложной дороги к ближайшему поселению китобоев. Шеклтон не смог получить лавры завоевателя покрытого льдами материка, но заслужил уважение как несгибаемый лидер, который провел своих людей через лишения, голод и снежные бури. Из 56 полярников до конца путешествия не дошли только трое.

Воспоминания Шеклтона «В сердце Антарктиды» многократно переиздавались и были переведены, в том числе, на русский язык. В 1935 году они были изданы в Советском Союзе. Его поход вошел в историю как последняя попытка завоевать Южный полюс собственными силами, без современной техники и средств связи, а исчезнувший в океанских глубинах флагман приобрел легендарный статус как последний корабль «золотого века».

В наше время, поиски «Эндьюранс» превратились в настоящее соревнование между искателем останков кораблекрушений и учеными трех стран.

Источник фото: Wikipedia / Frank Hurley

В поисках легенды

Новой Зеландии. В последние годы было несколько попыток обнаружить пропавшее судно, ни одна из них не была успешной. На этот раз исследователи уверены в успехе — в экспедицию, которая должна отправиться в путь в январе 2019 года, вошли специалисты из Кембриджского университета, а также их коллеги из Южной Африки

Им удалось найти спонсоров, которые выделили несколько миллионов фунтов стерлингов. Они необходимы для закупки снаряжения экспедиции и самых совершенных средств связи и поиска объектов. Задача осложняется тем, что корпус «Эндьюранс» полностью сделан из твердых пород дерева и металлоискателями его не найдешь. Поэтому искать его будут с помощью последнего поколения беспилотных субмарин, управляемых с борта научно-исследовательского судна «Агульяс»

Мощные эхолоты, видеокамеры и другие датчики дронов способны проникнуть на 3-4 километра вглубь водной толщи. Они серьезно облегчат работу ледокола, которому придется идти сквозь прочнейшие льды Антарктики, поясняет руководитель поисковой экспедиции, профессор Джулиан Доудесвелл газете National Post

Наша экспедиция (по поиску «Эндьюранс» — прим. «360») будет первой, кто использует автономные подводные машины. Как только мы достигнем предположительного места крушения корабля, мы сможем запустить их под лед и начать поиски. Они могут свободно плавать, поэтому нашему судну не требуется находиться точно над местом затопления

— Джулиан Доудесвелл

Но главная «фишка» новой экспедиции вовсе не в навороченной технике — ученые внимательно изучили личный дневник капитана погибшего судна Френка Уорли и нашли точные координаты места, в котором команда была вынуждена покинуть корабль.

У научной экспедиции есть опасный конкурент, уверенный в победе несмотря на все ее козыри. Это американский искатель затонувших кораблей Дэвид Мернс, сообщает издание Daily Mail. Он 15 лет готовил собственную операцию по поиску «Эндьюранс» и считает, что «Агульяс» недостаточно мощен, чтобы подойти достаточно близко к месту крушения.

Мернс хорошо знаком с внучкой Шеклтона Александрой, которая одновременно поддерживает своего друга, но также желает успеха экспедиции Доудесвелла. Сам профессор допускает, что сложные климатические условия Антарктиды могут оказаться непредсказуемыми и в этот раз. В таком случае «Эндьюранс» может еще надолго остаться в ледяном плену Южного полюса.