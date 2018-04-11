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Премьера! «Засекреченные списки». Не повторять — убьет!
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Премьера! «Засекреченные списки». Не повторять — убьет! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Проект РЕН ТВ «Засекреченные списки» — это уникальная информация в удобном формате топ-листов.
В каждом выпуске раскрываются сведения об известных событиях, явлениях и личностях, а факты представляются в самых неожиданных ракурсах.
Новый выпуск программы посвящен поступкам, которые лучше не повторять — хотя бы ради собственной безопасности. С какими безумными грузами маневрируют лихие водители на людных шоссе? На что готовы мужчины, чтобы увеличить… детородный орган? Кто и почему платит деньги за «турпоездки» по горячим точкам? Что продают сегодня на рынке запрещенного оружия? Зачем люди лезут в клетки к диким животным?
Шокирующее видео из разных уголков мира, взрывы в лабораториях, смертельные селфи и невероятные поступки «ради хайпа» покажут новые «Засекреченные списки» на РЕН ТВ.
Смотрите премьеру фильма 21 апреля в 18:30!
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