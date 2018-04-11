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Жители Владивостока сильно удивились одинокой цапле на улице
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Жители Владивостока сильно удивились одинокой цапле на улице 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Во Владивостоке 11 апреля на улице заметили необычную для города птицу.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, на крыше административного здания на улице Баляева находилась цапля. «Может быть, кто-нибудь знает, куда можно обратиться, чтобы птицу забрали, иначе она там погибнет?» — спрашивает подписчик.
Для справки, образ жизни белых цапель сходен с образом жизни других цапель. Это перелетные (в умеренном поясе) моногамные птицы, предпочитающие безлесные или бедные лесной растительностью площади, где имеются водоемы (открытые плесы, озера, реки со слабым течением) с обширными тростниковыми и камышовыми зарослями. Питается большая белая цапля рыбой, водными насекомыми и их личинками, кузнечиками, саранчой, мелкими млекопитающими и изредка птенцами воробьиных птиц.
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