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Американские СМИ написали о «превосходстве» США над Россией в воздухе и море
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Американские СМИ написали о «превосходстве» США над Россией в воздухе и море 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Популярное американское сетевое издание опубликовало статью о «превосходстве» американского флота и авиации над российскими войсками тех же видов.
Авторы статьи издания, специализирующемся на автомобилях, считают, что российские моряки и летчики уступают противнику и количеством, и качеством своего вооружения, а значит неминуемо потерпят поражение в случае боевого контакта и понесут большие потери, передает «Ридус» текст статьи The Drive.
Издание полагает, что русские будут отбиваться от американцев в Сирии прежде всего ракетами и дронами, а не пилотируемыми самолетами и кораблями.
Авторы статьи также уверены, что российские ракеты полетят не на запад, а на восток — в районы Сирии, контролируемые американскими союзниками и где расположены американские военные объекты.
Военную базу вблизи Эт-Танфа авторы статьи считают «особенно привлекательной целью» для России.
В том случае, если американские базы в Сирии полетят бомбить самолеты, пишут авторы, они будут сбиты американскими истребителями F-22 Raptor.
Общий вывод публикации сводится к обращению к русским хорошенько подумать, стоит ли из-за Башара Асада подвергаться такой большой опасности, которую представляют собой американские военные.
Ранее в четверг британская газета The Telegraph написала, что, в отличие от прошлогоднего обстрела США сирийской базы Шайрат, Россия, похоже, в этот раз готова использовать все свои возможности. И если Трамп запустит по объектам в Сирии «Томагавки», то им предстоит столкнуться со столь современной и сложной системой ПРО, с какой они еще никогда не сталкивались, — российской С-400, вполне способной сорвать удар.
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