Американские СМИ написали о «превосходстве» США над Россией в воздухе и море

Популярное американское сетевое издание опубликовало статью о «превосходстве» американского флота и авиации над российскими войсками тех же видов.

Авторы статьи издания, специализирующемся на автомобилях, считают, что российские моряки и летчики уступают противнику и количеством, и качеством своего вооружения, а значит неминуемо потерпят поражение в случае боевого контакта и понесут большие потери, передает «Ридус» текст статьи The Drive.

Издание полагает, что русские будут отбиваться от американцев в Сирии прежде всего ракетами и дронами, а не пилотируемыми самолетами и кораблями.

Авторы статьи также уверены, что российские ракеты полетят не на запад, а на восток — в районы Сирии, контролируемые американскими союзниками и где расположены американские военные объекты.

Военную базу вблизи Эт-Танфа авторы статьи считают «особенно привлекательной целью» для России

В том случае, если американские базы в Сирии полетят бомбить самолеты, пишут авторы, они будут сбиты американскими истребителями F-22 Raptor.

Общий вывод публикации сводится к обращению к русским хорошенько подумать, стоит ли из-за Башара Асада подвергаться такой большой опасности, которую представляют собой американские военные.