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Депутаты хотят перевести часы в Волгоградской области 28 октября
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Депутаты хотят перевести часы в Волгоградской области 28 октября 

АиФ Волгоград 45 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты Волгоградской областной Думы предложили перевести регион в другой часовой пояс в 02:00 28 октября 2018 года. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», недавно власти обсудили вопрос о переводе стрелок на час вперед на заседании и затем опубликовали законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об исчислении времени». Теперь народные избранники должны одобрить его, передать в Госдуму РФ и если та поддержит их, то направит документ президенту на подпись.
Напомним, что на прошедшем референдуме 58,82% участника проголосовало за смену часового пояса в Волгоградской области, а 40,18% — против. Таким образом, уже осенью регион перестанет жить с Москвой по одному времени.
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