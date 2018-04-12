Депутаты хотят перевести часы в Волгоградской области 28 октября 

Депутаты Волгоградской областной Думы предложили перевести регион в другой часовой пояс в 02:00 28 октября 2018 года. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», недавно власти обсудили вопрос о переводе стрелок на час вперед на заседании и затем опубликовали законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об исчислении времени». Теперь народные избранники должны одобрить его, передать в Госдуму РФ и если та поддержит их, то направит документ президенту на подпись.
Напомним, что на прошедшем референдуме 58,82% участника проголосовало за смену часового пояса в Волгоградской области, а 40,18% — против. Таким образом, уже осенью регион перестанет жить с Москвой по одному времени.