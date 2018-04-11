Ли Кэцян призвал к улучшению условий ведения бизнеса в Шанхае

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня призвал в Шанхае /Восточный Китай/ к улучшению в дальнейшем условий ведения бизнеса и сокращению институционных затрат при совершении сделок в рамках усилий по расширению политики реформ и открытости.

Ли Кэцян в рамках 2-дневной инспекционной поездки в Шанхай призвал местное правительство к решительному продвижению реформ и открытости для накапливания большего нового опыта.

Ли Кэцян за время поездки посетил пилотную зону свободной торговли Шанхая, иностранную медицинскую компанию, местную производственную компанию, больницу и инновационный инкубатор. —0—