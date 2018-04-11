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Ли Кэцян призвал к улучшению условий ведения бизнеса в Шанхае
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Ли Кэцян призвал к улучшению условий ведения бизнеса в Шанхае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня призвал в Шанхае /Восточный Китай/ к улучшению в дальнейшем условий ведения бизнеса и сокращению институционных затрат при совершении сделок в рамках усилий по расширению политики реформ и открытости.
Ли Кэцян в рамках 2-дневной инспекционной поездки в Шанхай призвал местное правительство к решительному продвижению реформ и открытости для накапливания большего нового опыта.
Ли Кэцян за время поездки посетил пилотную зону свободной торговли Шанхая, иностранную медицинскую компанию, местную производственную компанию, больницу и инновационный инкубатор. —0—
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