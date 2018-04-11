Сванидзе: Обвал рубля выгоден властям, но не людям

Топ-1: Курс евро превысил 80 рублей Николай Сванидзе : Курс евро превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года. Боюсь, что это — не предел, к тому же, вверх идет и курс доллара. С одной стороны, это может быть не так плохо: я думаю, что ЦБ доволен, поскольку скачек курса валюты позволит без выпуска лишних денег выполнять указы президента. Дешевый курс в этом смысле — на пользу правительству. Но это — правительству, а не людям. Для людей дешевеющий рубль — это, как мы с вами понимаем, плохо, он означает снижение уровня жизни. Топ-2: Великобритания не будет совместно с США наносить удары по Сирии Николай Сванидзе: Великобритания не будет совместно с США наносить удары по Сирии. Такое заявление в ответ на предложение президента США Дональда Трампа сделала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй

Ну, знаете, пока не будет. Тереза Мэй требует доказательств того, что эти удары будут адекватным ответом на позицию сирийского руководства. Иначе говоря, ей нужны доказательства того, что сирийским руководством была произведена химическая атака. Если эти доказательства покажутся Терезе Мэй вполне себе убедительными, она, конечно, как верный союзник США, пойдет с ними в одной упряжке.

Топ-3: 30% россиян считают себя прирожденными лидерами Николай Сванидзе: Две трети россиян считают лидерские качества врожденными. Это результаты исследования ВЦИОМ . Прирожденными лидерами себя считают 30% россиян. Еще столько же респондентов готовы возглавлять небольшую группу.

Знаете, это — радостное событие. Если треть населения страны считает себя прирожденными лидерами, остаются еще две трети. Так что, получается, эти прирожденные лидеры готовы возглавить группы из трех человек и повести их к светлому будущему. У наших соотечественников замечательные морально-волевые качества! Во всяком случае, по их собственному мнению.

Топ-4: Совбез ООН не принял резолюцию России по химатаке в Сирии Николай Сванидзе: Совет безопасности ООН не принял резолюцию России относительно расследования химических атак в Сирии. Ранее Россия заблокировала аналогичный документ, представленный Штатами.

Что называется, что и требовалось доказать. Совбез ООН является эффективно функционирующим органом только в том случае, если у западных стран и России есть единая точка зрения по какому-либо поводу. Как только мнения расходятся, Совет начинает буксовать, поскольку либо те, либо другие блокируют решения. Так было, есть и будет всегда. Кстати, в этом тоже есть свой плюс: в данном случае Совет безопасности ООН выступает консервативным органом, не допускающим радикальных решений, и, слава богу.

Топ-5: Игрок «Манчестер Сити» из Танзании поставил жену на победу в матче с « Манчестер Юнайтед » Николай Сванидзе: Болельщик «Манчестер Сити» из Танзании поставил жену на победу в матче с «Манчестер Юнайтед» и проиграл. В договоре, который мужчина подписал со своим другом, было написано, что он отдаст супругу на неделю, если «Сити» не сумеет победить.

Ну что я могу казать? Весело живут ребята! Думаю, супруге этого болельщика должно быть нескучно в обществе такого мужа. Вот что значит настоящая любовь, дорогие друзья! Любовь в Танзании!

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