Про «ту Apple». 1985—1986 годы

В «прошлый раз» Стив Джобс покинул Apple (тогда Apple Computer) в 1985 году. Казалось, навсегда. Для Стива это было фиаско, крушение всех планов, почти смерть. Или даже хуже, чем смерть.

Отряд не заметил потери бойца

Пользователи Mac’ов взгрустнули, но ненадолго. Компания вдруг превратилась в машинку для реализации их желаний. Мало кто знал тогда, кто этот парень, очень ярко и красиво рассказывавший про самый понятный в мире компьютер с пользовательским интерфейсом…

Были и почитатели, которые возмущались и негодовали, но их никто и никогда не принимал всерьез. Увы.

И в Apple Computer уход Стива мало кого огорчил. «Компания потеряла душу» — это слова отщепенцев, которые были в меньшинстве. Остальные сотрудники облегченно вздохнули. Требовательный, невыдержанный, легко впадающий в смертельно опасную ярость, не принимающий никаких оправданий, запросто увольняющий за любую мелочь. Представьте себя на их месте, каково это уходить на работу, не зная, не вернешься ли ты домой раньше и безработным.

Джону Скалли и совету директоров возмутитель спокойствия с сумасшедшими и непонятными идеями давно и смертельно надоел. Джобс не считал нужным принимать во внимание реальность и возможности компании. В 1985 году Джобс фактически не играл в компании никакой серьезной роли. Он руководил отделом. Его это положение абсолютно не устраивало, и именно он попытался совершить «переворот»… И проиграл.

Если бы переворот удался, история Apple Computer, скорее всего, бесславно завершилась бы году в 1987-88. И мир был бы совсем другим, хуже и скучнее.

Джобс впал в депрессию, это был, по его словам, самый трудный период в его жизни. И жестокий, но абсолютно необходимый и полезный урок. Вот как идут к звездам.

Наследие Стива

А Apple Computer бросилась наверстывать упущенное. Проекты, завершение которых изо всех сил тормозил и саботировал Стив, фактически руководивший отделом 32-битных компьютеров. Саботаж заключался в неприятии никаких компромиссов. Стив считал, что нужно сразу выпускать Нечто, убойное и фантастическое.

Такое Нечто было в работе и называлось BigMac. К моменту изгнания Джобса, по словам самого Джобса, до завершения проекта оставалось года два или чуть больше — но в это уже никто не верил.

Модульная конструкция, цветной монитор, хороший коммерческий юникс внутри, лицензия на который была приобретена за немалые деньги, с графическим интерфейсом «круче чем на Макинтош», с невероятными по тем временам ттх… Если бы такой Mac появился на рынке в 1987-88 году, у него действительно был бы шанс на успех. Или уже бы не было. В том-то и дело, что никто, даже Джобс, не гарантировал сроки успешного завершения проекта.

В процессе разработки BigMac непрерывно возникали проблемы разного масштаба, во многом этот монстр был первым в своем роде, на смену устраненным проблемам быстро приходили другие, а если учесть нежелание Стива мириться даже с мелкими огрехами, даже успешное завершение проекта было под вопросом.

Проект был успешно завершен. В 1988 году. Это был NeXT Computer, с операционной системой NeXTstep 0.9 (Ядро Mach, Клон BSD, некстовский графический интерфейс).

NeXTstep — прародитель современных операционных систем Apple. Если у вас в кармане iPhone, вы носите с собой кусочек NeXTstep…

Машинка для исполнения желаний пользователей

Заброшенный, так как это было «не то», проект, продолжающий «классическую» линейку Mac’ов, был доведен до ума, и очень скоро (16 января 1986 года) вышел на рынок. Это был Macintosh Plus. Это был один из самых успешных Mac’ов в те годы.

Он поставлялся с предустановленным мегабайтом оперативной памяти (именно тогда, когда Вильям Гейтс Третий, глава Microsoft , заявил что отныне и присно и вовеки веков оперативной памяти в 640 К хватит любому персональному компьютеру), оперативную память Plus’а можно было увеличить до 4 мегабайт.

На коробке, в которой поставлялся Macintosh Plus, большими и хорошо заметными буквами и цифрами, чуть ли не крупнее, чем название машины, было написано «1M RAM».

Кроме того, Macintosh Plus оснащался шиной SCSI для подключения периферии (дисков производства Apple Computer на 20 и 40 мегабайт, стримеров для бэкапа и т. п.). Шина была нестандартная, так как разработка SCSI еще не завершилась, это была бета-версия (за деньги клиента). Естественно, косяков и глюков в ней было как в ящике кокаина, но она работала! А сколько она принесла радости потом, когда был утвержден стандарт SCSI и появилась сторонняя периферия… С которой недоSCSI не работал никак. Но это потом.

Проект BigMac после переосмысления и небольшой доработки стал Macintosh II, который вышел в свет в 1987 году.

Цикл времени

Впервые мысль о похожести Apple 201х годов на Apple Computer в первые годы после изгнания Джобса появилась у меня, когда iPhone и iPad вместо одного стандартного для всех размера вдруг стали разными… Дорвались, как хорошо делать то, что раньше было нельзя!