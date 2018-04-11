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Власти НАО определили поставщика нефтепродуктов в рамках северного завоза 2018 года
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Власти НАО определили поставщика нефтепродуктов в рамках северного завоза 2018 года 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 апреля. Компания «Газпромнефть — региональные продажи» станет поставщиком нефтепродуктов в населенные пункты Ненецкого автономного округа (НАО) в рамках северного завоза 2018 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.
"Определен поставщик нефтепродуктов в рамках северного завоза-2018. Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» подвело итоги открытого электронного аукциона на поставку нефтепродуктов в населенные пункты региона. Контракт на общую сумму 601 млн рублей будет заключен с ООО «Газпромнефть — региональные продажи», — говорится в сообщении.
В рамках контракта подрядчику необходимо будет закупить и доставить в населенные пункты округа 8,75 тыс. т дизельного топлива, 88,5 т бензина марки «Регуляр-92», а также почти 100 т дизельных масел и смазок. Согласно условиям закупки, все нефтепродукты должны быть завезены в города и села НАО до 30 сентября.
Сообщается, что «Севержилкомсервис» в рамках северного завоза планирует доставить в села округа также 11 тыс. кубометров дров и 26,3 тыс. т каменного угля. Поставщик угля и транспортные компании, которые осуществят перевозку уже известны. «Севержилкомсервису» осталось подвести на следующей неделе итоги последнего аукциона на поставку дров морским путем.
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