Рар: Англия идет на все, чтобы Юлия Скрипаль не вернулась в Россиию

Думаю, можно было высказаться и жестче, потому что сейчас американцы объявили России, я бы сказал, экономическую войну. Санкции, которые европейцы (да и те же американцы) вводили против Москвы в 2014, в 2015 году, не были нацелены на разрушение основ российской экономики. А нынешние санкции ориентированы именно на это. Сейчас Россия вынуждена будет ориентировать свою экономику на Азию, просто чтобы выжить. К чему это приведет? К концу глобализации и созданию региональных рынков, которые, факт иски не будут сотрудничать между собой, к сожалению.

Топ-2: Меркель заявила о необходимости сохранения украинского транзита

Александр Рар: Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения украинского транзита. По ее словам, это является политическим условием реализации проекта «Северный поток — 2».

Ну, это заявление трудно назвать неожиданным. Германия всегда стояла на такой позиции. Украина зарабатывает на транзите российских ресурсов два миллиарда долларов в год. Это самая большая статья доходов в госбюджете Киева. Если Украина перестанет зарабатывать на этом, деньги на поддержку реформ и прочие расходы придется давать Западу, у которого такой суммы для Киева просто нет. Словом, это достаточно циничный подход, построенный на вынужднной солидарности, чтобы не расшатывать дальше Евросоюз

Топ-3: СМИ сообщили об отправке Юлии Скрипаль в госпиталь на военной базе Александр Рар: Британская газета Sun опубликовала видео, на котором якобы запечатлена отправка Юлии Скрипаль в госпиталь на военной базе.

Я считаю, что англичане сделают все, чтобы Юлия Скрипаль не вернулась в Россию. Если она это сделает, грош — цена всем заявлениям Лондона о том, что Юлию и ее отца пытались отравить российские спецслужбы. Если Скрипаль сядет в самолет на Москву, это будет признанием того, что она по-прежнему считает себя гражданкой России и чувствует себя здесь в безопасности. Мне кажется, что эта эпопея будет продолжаться. Не знаю, останется ли Юлия Скрипаль на Западе, но уверен, что всеми возможными способами ее изолируют от общения с любыми лицами из Российской Федерации и попытаются убедить в правоте английского нарратива.

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