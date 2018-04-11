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В четверг открывается реконструированный павильон «Космос», возрожденный после десятилетий разрухи и равнодушия
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В четверг открывается реконструированный павильон «Космос», возрожденный после десятилетий разрухи и равнодушия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В обновленном здании разместился лучший в мире образовательный центр «Космонавтика и авиация». В экспозиции — уникальная техника и редкие архивные документы.
Изначально павильон, построенный в 1939 году, представлял собой огромный навес. На полукрытой площадке демонстрировали технику, которая, как вспоминают историки, символизировала «мощь советской индустриализации». Но по мере развития страны менялся и сам павильон. Так, уже в 1954 году его перестроили, превратив в закрытое помещение. У павильона появились зеркальный фасад с триумфальной аркой и купольный зал. Основная его экспозиция была посвящена электрификации и механизации на селе. Но уже через десять лет тематика выставки стала космической.
Первые спутники и марсоходы, макеты ракет-носителей и космических кораблей — экспонаты будоражили воображение, делая строчки известной песни не такими уж нереальными: «Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести». О том, что невозможное возможно, свидетельствовала и автоматическая межпланетная станция «Луна-3», сделавшая первые в мире снимки оборотной стороны Луны. Они помогли обнаружить на спутнике Земли море Мечты и море Москвы. Неудивительно, что в павильоне «Космос» часами пропадали не только школьники, но и их родители. Да и сами космонавты были частыми гостями выставки.
В архивах сохранилось немало фотографий, на которых сам Юрий Гагарин идет по павильону, осматривая экспонаты. Это было время героев, время расцвета отечественной космонавтики.
Живая история
Новые возможности — интересные перспективы. В отреставрированном павильоне расположился современный музейно-образовательный центр «Космонавтика и авиация». Внутреннее пространство павильона поделено на три тематические зоны. На «Космическом бульваре» можно часами рассматривать фотографии космонавтов за работой и на отдыхе, изучать редкие архивные документы, некоторые из них до этого никогда и нигде не показывали.
Здесь же представлено более 120 экспонатов ракетно-космической промышленности.
реди них, например, модель спускаемого аппарата космического корабля «Союз», полноразмерный макет орбитальной станции «Мир» и макет первого искусственного спутника Земли. Это именно он своим простым сигналом «бипбип-бип» возвестил о начале космической эры.
Интересно, что когда-то знаменитый блестящий шар с лучевидными антеннами уже украшал павильон «Космос», но бесследно исчез. Новый макет диаметром 58 сантиметров из алюминиево-магниевого сплава специально сделали для нового центра.
Интерактивное обучение
О научных экспериментах и полетах на другие планеты расскажут футурологи на «Космодроме будущего». При этом конструировать собственные летательные аппараты всех желающих научат в «Конструкторском бюро».
— Образовательная функция — одна из основных в центре «Космонавтика и авиация», — подчеркнула заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. — Его интерактивные экспонаты помогут посетителям узнать что-то новое об астрофизике и устройстве Вселенной. В подкупольном пространстве, например, установлена космическая сфера. Внутри оборудован 5D-кинотеатр, где можно в режиме реального времени увидеть Землю глазами космонавтов, которые сейчас находятся на Международной космической станции, или посмотреть научно-популярные фильмы об исследовании других планет.
— Нам удалось сделать один из самых лучших в мире космических павильонов, — сказал Собянин, пригласив всех желающих посмотреть на уникальные экспонаты.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Ромодин, москвовед, историк архитектуры:
— Павильон «Космос» — уникальная постройка, в основе которой лежит еще довоенный эллинг, дебаркадер, приспособленный для экспозиции тракторно-автомобильной промышленности. Во время реконструкции 1954 года у здания появился неповторимый облик, который чем-то напоминает итальянские соборы эпохи Возрождения. Таким оно сохранилось и до наших дней. И мне отрадно, что павильон пережил реставрацию и мы наконец-то сможем увидеть в первозданном виде и стеклянную арку, которая несколько десятилетий была закрыта разными конструкциями, и замечательный купол, находившийся в аварийном состоянии. Не менее важно и внутреннее содержание здания. Экспозиция, которая там разместилась, не просто отражает функцию павильона как современного выставочного комплекса, а наполняет его новым смыслом.
МЫ БЫЛИ ТАМ ПЕРВЫМИ
Искусственный объект на чужой планете
Спускаемый аппарат станции «Венера-7» впервые в мире достиг поверхности Венеры в 1970 году.
Построили больше всех орбитальных станций
С 1971 года и до постройки Международной космической станции наша страна вывела в космос десять различных орбитальных станций.
Спускаемый модуль приземлился на поверхности Марса
В мае 1971 года спускаемый модуль для картографирования «Марс-3» начал передачу данных с красной планеты.
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