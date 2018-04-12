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На Хароне появились кратер Садко и гора Кубрика
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На Хароне появились кратер Садко и гора Кубрика 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Международный астрономический союз одобрил названия для объектов на поверхности Харона — спутника Плутона. Они получили имена в честь путешественников и первопроходцев. Об этом сообщается на сайте Международного астрономического союза.
Названия для гор, кратеров и каньонов Харона предложила команда межпланетной станции New Horizons. Их тема перекликается с темой названий объектов на Плутоне — боги и герои, связанные с подземным миром, исследователи и первопроходцы.
Большая часть названий относится к литературе и мифологии: каньон Арго — в честь корабля Ясона и Аргонавтов, каньон Калеуче — по названию корабля из мифологии архипелага Чилоэ (Чили), забиравшего мертвых, кратер Дороти — в честь главной героини «Волшебника страны Оз», кратер Насреддина по имени восточного персонажа сказок и анекдотов, кратер Немо — в честь знаменитого капитана из романов Жюля Верна. Также свои кратеры получили пилот Пиркс из книг Станислава Лема, Ревати из «Махабхараты» и гусляр-купец Садко.
Несколько объектов на Хароне назвали в честь авторов историй о путешествиях: гора Батлер в честь Октавии Батлер, писательницы-фантаста, горы Кларка по имени Артура Кларка — автора рассказов и романов, и сценария к фильму «2001: Космическая Одиссея» (Стэнли Кубрик, его режиссер, тоже получил именную гору).
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