Кубрик, Садко и капитан Немо: география Харона пополнилась новыми названиями

Спутник Плутона Харон настолько велик, что фактически образует с карликовой планетой необычную «двойную систему». В 2015 году ее впервые посетил искусственный аппарат — зонд New Horizons. На полученных им снимках удалось рассмотреть массу прежде неизвестных деталей поверхности обоих тел, и уже вскоре Плутон получил официальные географические названия для обнаруженных на нем равнин, гор и кратеров.

Теперь дело дошло и до Харона. Международный астрономический союз (International Astronomical Union, IAU) — единственная организация, которая может давать имена небесным телам — объявил названия объектов на поверхности спутника. Отмечается, что почти все они отобраны в ходе открытой кампании Plutoonline, которую участники проекта New Horizons провели еще в 2015-м. Рабочая группа по номенклатуре IAU приняла эти варианты, предложенные командой Алана Стерна (Alan Stern) и Марка Шоуолтера (Mark Showalter).

«Чествуя эпическое исследование Плутона, которое провел New Horizons, множество объектов в системе Плутона получают имена, отражающие дух первооткрывательства, названные в честь путешественников, исследователей и ученых, знаменательных путешествий и таинственных целей», — сообщает пресс-релиз IAU, приводя список новых имен для Харона.

©IAU Каньон Арго (Argo Chasma) — в честь судна, на котором мифические герои Древней Греции совершили путешествие за Золотым руном.

Гора Батлер (Butler Mons) названа в память о чернокожей писательнице Октавии Батлер (Octavia Butler). Ее трилогия «Ксеногенез» описывает историю отлета человечества с Земли — и обратное возвращение. Батлер стала первой среди фантастов, кто был удостоен престижнейшего гранта Макартуровского общества.

Каньон Чилоэ (Caleuche Chasma) нарекли как призрачное судно, которое, согласно мифам, встречается в водах близ одноименного островка у побережья Чили . По легенде, корабль обследует близлежащие берега, собирая тела утонувших моряков, которые продолжают вечную службу на нем. Для системы Плутона — идеальный вариант.

Горы Кларка (Clarke Montes), разумеется, получили название в честь Артура Кларка, всемирно известного писателя-фантаста, основными темами которого всегда были космос и космонавтика. Среди его произведений стоит упомянуть «Космическую Одиссею 2001 года», впоследствии прославленную фильмом Стэнли Кубрика

Горы Кубрика (Kubrick Mons) — в честь самого Стэнли Кубрика, создателя одного из самых вдохновляющих и важных научно-фантастических фильмов в истории.

Кратер Дороти (Dorothy Crater) назван по имени главной героини книги Фрэнка Баума «Волшебник из Страны Оз».

Каньон Манжет (Mandjet Chasma) — как одна из лодок («утренняя», «Лодка миллионов лет»), на которых древнеегипетский солнечный бог Ра совершал путешествие по небу; пожалуй, это был один из первых «космических кораблей», о которых задумалось человечество.

Кратер Насреддина (Nasreddin Crater) — в честь путешественника, мудреца, героя бесчисленных сказок и легенд, известных по всей Средней и Центральной Азии и на юго-востоке Европы.

Кратер Немо (Nemo Crater) прозвали именем капитана подводной лодки «Наутилус», героя произведений Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой» и «Таинственный остров».

Кратер Пиркса (Pirx Crater) напоминает еще об одном капитане, герое знаменитого цикла рассказов Станислава Лема, в которых повествуется о буднях космического пилота, работающего между Землей, Луной, Марсом и далекими планетами.

Кратер Ревати (Revati Crater) — очередное астрономическое название, почерпнутое в колоссальном индийском эпосе «Махабхарата», о котором говорят как о древнейшем в истории описании самой идеи космических путешествий.

Кратер Садко (Sadko Crater) носит имя персонажа, который, согласно пресс-релизу IAU, «совершил путешествие на дно моря в средневековом российском эпосе Былина».