Ещё
Горы и кратеры на спутнике Плутона назвали в честь Стенли Кубрика и героя русских былин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горы и кратеры на спутнике Плутона назвали в честь Стенли Кубрика и героя русских былин 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Участники программы Our Pluto и представители миссии New Horizons выбрали имена для 12 географических объектов на Хароне, самом большом спутнике Плутона. Горы и кратеры назвали в честь режиссера «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика, а также авторов и героев фантастики, сообщается на сайте Международного астрономического союза.
"Именные" горы на Хароне также появились у Артура Кларка, автора романа «Космическая одиссея: 2001». Кратеры на спутнике Плутона называли в честь капитана Немо из произведений Жюля Верна, Пиркса, персонажа Станислава Лема, Садко, героя русских былин, Дороти из «Страны Оз», Ревати, героини индийского эпоса и Насреддина, а также персонажа сказаний народов Ближнего Востока Рави.
Одна из расщелин на Хароне получила имя Арго в честь корабля, на котором герои древнегреческих мифов странствовали в поисках золотого руно.
Вести.Ru: последние новости
Русал - это еще не финал В Калининграде открылся форум по интеллектуальной собственности Дмитрий Медведев назвал ситуацию в экономике абсолютно стабильной
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии196
Россия определилась с украинской трубой73
Участники Саммита Америк встревожены14
Британия созывает СБ ООН89
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение