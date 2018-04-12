Горы и кратеры на спутнике Плутона назвали в честь Стенли Кубрика и героя русских былин

Участники программы Our Pluto и представители миссии New Horizons выбрали имена для 12 географических объектов на Хароне, самом большом спутнике Плутона. Горы и кратеры назвали в честь режиссера «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика, а также авторов и героев фантастики, сообщается на сайте Международного астрономического союза.

"Именные" горы на Хароне также появились у Артура Кларка, автора романа «Космическая одиссея: 2001». Кратеры на спутнике Плутона называли в честь капитана Немо из произведений Жюля Верна , Пиркса, персонажа Станислава Лема, Садко, героя русских былин, Дороти из «Страны Оз», Ревати, героини индийского эпоса и Насреддина, а также персонажа сказаний народов Ближнего Востока Рави.

Одна из расщелин на Хароне получила имя Арго в честь корабля, на котором герои древнегреческих мифов странствовали в поисках золотого руно.