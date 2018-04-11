«Краснодарский штаб Навального вошел в возраст несогласия»

Именно в этот день впервые привлек внимание журналистов Размик Симонян, который стал, по сути, одним из стихийных лидеров обезглавленного протеста. Сначала вместе с другими навальнистами он вышел на Театральную площадь (где проходили организованные властями народные гуляния) и поучаствовал в несанкционированном митинге у дверей мэрии, а затем повел толпу оппозиционеров маршем к администрации Краснодарского края . В итоге он был задержан, а позже отпущен вместе с другими участниками акции и прохожими, включая журналиста Андрея Лошака . А через несколько дней получил административный арест.

Примечательно, что в день акции московский журналист Андрей Лошак снимал здесь один из эпизодов своего фильма под названием „Возраст несогласия“. Лента была посвящена молодым участникам протеста, составлявшего костяк движения. Оппоненты презрительно называли их „школотой“, но в основном в число протестантов входила учащаяся и рабочая молодежь.

Именно олицетворением протестной краснодарской молодежи и стал юрист штаба Навального Размик Симонян, который на протяжении полугода еще несколько раз подвергался административному аресту накануне важных мероприятий. Молодой, дерзкий и импульсивный, но обладающий организаторскими способностями — Симонян типичный пример харизматика, готового участвовать в жестких оппозиционных акциях.

Яркой противоположностью ему является уже бывший координатор Мирослав Валькович. 35-летний активист интеллигентен, флегматичен и молчалив. А зажигательные выступления со сцены ему даются не очень. Впрочем, прославился Валькович не ими, а умением договариваться и выстраивать команду из самых разных людей. Начинал политическую карьеру активист с участия в националистических организаций. Однако он уже давно отошел от них и длительное время занимался общественной деятельностью (например, участвуя в продвижение проекта „Наземка“).

Для многих приход Мирослава Вальковича на место координатора штаба оказался неожиданностью. Однако именно здесь политик проявил организаторские способности, к удивлению большинства наблюдателей, создав серьезную оппозиционную структуру, способную выводить на несанкционированные акции сотни молодых людей.

Примечательно, что оппоненты Вальковича не раз на публичных мероприятиях подчеркивали свое личное уважение к оппозиционеру, однако давление на него и его штаб нельзя назвать слабым. Само открытие штаба год назад сопровождалось одновременным митингом казаков и аниматоров. Штаб навальнистов несколько раз был разгромлен сторонниками действующей власти (среди которых были и те же казаки, и входящие в „отряды Путина“ пенсионеры). При этом краснодарские навальнисты, в отличие от оппозиционеров-внесистемщиков из других городов, пытались избегать противозаконных действий, несмотря на противостояние с властью. Возможно, именно поэтому среди них не появилось фигурантов уголовных дел.

Впрочем, уход Вальковича может изменить ситуацию. Продолжающееся на штаб давление показало, как и метод поиска компромисса с властями, оказались неэффективны. Возможно, это и стало одной из причин, из-за которых Валькович покинул свой пост. Но это же самое давление не привело к устранению протестных настроений среди оппозиционно настроенной молодежи. А, значит, в ближайшее время нас может ждать эскалация конфликта между местными властями и штабом Навального, который с приходом молодого лидера полноценно вошел в возраст несогласия.

Впрочем, после окончания выборов президента перед навальнистами стоит несколько иная задача. Сейчас внесистемное движение находится в процессе трансформации, а сам Алексей Навальный пытается в очередной раз обзавестись легальной партией, чтобы перевести политическую борьбу в легальное русло. Насколько у краснодарских оппозиционеров хватит умения и желания следовать в этом тренде — покажет время».